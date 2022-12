Attenzione alla cristallizzazione della pensione perchè tutte le misure cristallizzano tranne una

Il diritto alla cristallizzazione della pensione è sancito anche da una circolare INPS del 2013. Si tratta, quindi, di un diritto riconosciuto e non solo di una prassi. E prevede di congelare un diritto acquisito ad accedere a un determinato tipo di pensione dopo aver raggiunto i requisiti richiesti. Ma se questa regola vale per quasi tutte le misure in vigore, per uno specifico modo di andare in pensione non si applica. Cerchiamo di capire a cosa fare attenzione e quando non si cristallizza il diritto

Anche se erroneamente si pensa che la cristallizzazione della pensione si applichi a tutte le misure, non è proprio così. Quando si parla di esercitare il diritto di richiedere una pensione anni dopo la maturazione dei requisiti bisogna fare attenzione. Perché non per tutte le misure è valido.

Mentre per pensione di vecchiaia e pensione anticipata ordinaria è sancito dall’INPS, in una nota circolare, per altre misure no. Attenzione alla cristallizzazione della pensione, dunque, perché una misura la esclude a priori.

Quota 100 e Quota 102 si cristallizzano

Se si vuole esercitare il diritto della cristallizzazione della pensione per Quota 100 e Quota 102 è possibile. Queste due misure, proprio nella loro normativa, prevedono di essere richieste anche dopo la scadenza.

Il decreto 4/2019, infatti, prevede esplicitamente che possono essere richieste in un qualsiasi momento successivo alla scadenza.

Ma non tutte le pensioni prevedono che si possa fare e in particolare ci riferiamo alla normativa di una misura specifica. Si tratta dell’APE sociale.

Si tratta di una tipologia di pensione che dalla sua introduzione, nel 2017, è sempre stata prorogata, anno dopo anno. Ma bisogna stare molto attenti perché il 2023 potrebbe essere l’ultimo anno che viene prorogata.

Attenzione alla cristallizzazione della pensione, l’APE sociale non lo permette

La cristallizzazione in alcuni casi potrebbe essere un arma a doppio taglio. Perché permette di esercitare un diritto acquisito anche dopo la scadenza di una misura. Ma se è possibile farlo con quasi tutte le misure, qualcuna lo esclude. L’APE sociale non lo prevede perché è una misura basata sulle coperture stanziate e sulla richiesta del beneficio all’INPS, che scade di anno in anno.

La richiesta del beneficio, per chi dovrà usufruire della proroga del 2023, infatti, dovrà essere presentata entro e non oltre novembre 2023. E se non esercitata entro l’anno decade. Ma se la misura non dovesse essere prorogata nel 2024 Non avendo un diritto riconosciuto per quell’anno, non sarà possibile neanche presentare domanda di pensione. Ed ecco perché, nel caso dell’APE sociale la pensione non può essere cristallizzata.