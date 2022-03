È uno dei problemi che più affligge le case di tanti italiani, un’infiltrazione di umidità. Magari è colpa di una grondaia rotta o forse andrebbe rifatta la coibentazione della parete. Oppure semplicemente quella determinata parete della casa non è bene esposta al sole.

Tante sono le cause che possono portare all’umidità in angoli precisi della casa. E non si sa come mai puntualmente è dietro l’armadio che si trova la chiazza nera di muffa. Sicuramente l’aerazione è molto importante e per questo si formano queste chiazze dietro i mobili più ingombranti.

Abbiamo già parlato delle possibili cause e di alcuni insospettabili responsabili come le piante. Oggi vedremo come rimediare nell’immediato senza dover spostare armadi o rifare pareti. Così da evitare che la muffa si attacchi al tessuto dei nostri capi e inizi a lasciare un cattivo odore.

Togliere l’umidità dall’armadio per avere capi puliti e profumati è possibile con questi metodi che valgono oro

Tra i metodi più gettonati per assorbire l’umidità c’è sicuramente il bicarbonato o il riso. Sicuramente utili ma servono per lo più ad eliminare gli odori non a profumare l’armadio. Inoltre potrebbero non essere adatti a chi non ha ripiani su cui posizionarli.

Per questo un altro materiale che potrebbe fare al caso nostro è il gesso. Non necessariamente nella forma in polvere, ma possono andare bene anche i gessetti per colorare. Il gesso infatti riuscirebbe ad assorbire meglio anche l’umidità nell’aria non solo vicino alla zona incriminata. Mettiamo un paio di gessetti in un sacchettino di cotone e appendiamolo nell’armadio. Lontano però dai vestiti perché la polvere di gesso potrebbe macchiarli.

C’è chi utilizza le classiche palline di naftalina o canfora, utili per l’umidità ma più per le tarme. In più l’odore che lasciano sui vestiti non è proprio dei più buoni. Lo stesso vale per chi utilizza l’argilla o i kit contro l’umidità in commercio.

Come liberarsi dall’umidità e lasciare un buon profumo

La soluzione potrebbe essere utilizzare la pietra pomice. La pomice è una roccia magmatica estremamente leggera e dall’elevata porosità. Essendo molto porosa riesce ad assorbire bene l’umidità e costa davvero pochissimo. Volendo si può anche acquistare in dimensioni più grandi e posizionarla tra parete e armadio.

Ma come fare per il profumo? Basterà impregnarla di essenza di lavanda, vaniglia o quello che vogliamo. Versando l’olio essenziale quando è necessario si può avere sempre un armadio libero da umidità e super profumato.

Insomma, togliere l’umidità dall’armadio per avere capi puliti si può fare utilizzando uno di questi metodi. Se la zona umida è circoscritta possiamo anche riutilizzare una di quelle bustine che si trovano nelle scatole delle scarpe. Quelle palline in gel di silice sono un portento per diversi usi, anche assorbire l’umidità.

