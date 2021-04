L’odore di cotone pulito è uno dei profumi più amati. Tanto che si realizzano anche delle candele che emanano questo avvolgente profumo. Un profumo che la maggior parte delle persone associa all’idea di pulito. Ma spesso capita che dopo il lavaggio e l’asciugatura, i nostri asciugamani non siano profumati. Anzi, emanino quell’odore di umido e muffa davvero fastidioso. La prima cosa a cui pensiamo è sicuramente il lavaggio. Magari abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo aggiunto troppo detersivo. Oppure la nostra lavatrice ha bisogno di una bella pulita. Ma se invece il problema non è questo?

Se i nostri asciugamani puzzano di umido probabilmente stiamo facendo questo errore a cui non pensiamo

Abbiamo seguito la guida che lo Staff di ProiezionidiBorsa ha stilato nell’articolo che possiamo trovare qui. Abbiamo usato la giusta dose di detersivo e additivo, ma comunque l’odore di umido è ancora lì. Allora quale può essere il problema? Prima di tutto, l’errore più comune che si può fare succede prima del lavaggio. Infatti, siamo abituati a riporre nel cesto della biancheria sporca gli asciugamani usati. Per poi lavarli in un secondo momento in lavatrice. Ma è proprio lì che l’umido entra nelle fibre. Quindi cosa fare? Lavare gli asciugamani il prima possibile! In questo modo i germi che si formano a causa del tessuto bagnato non rimarranno impregnati. E sarà più semplice eliminare l’odore di muffa.

Ma l’errore principale a cui nessuno pensa è questo

Gli asciugamani non sono completamente asciutti. Infatti, spesso e volentieri riponiamo nell’armadio gli asciugamani ancora un po’ umidi. Pensando che non sia un fattore importante. Tanto si asciugheranno con calma anche nell’armadio. E invece no. È proprio questo l’errore da evitare. Bisogna assicurarsi che gli asciugamani siano completamente asciutti. Altrimenti l’umidità all’interno delle fibre andrà a rilasciare quel brutto odore di muffa. Vanificando ogni nostro sforzo per avere asciugamani puliti e profumati!

Quindi, se i nostri asciugamani puzzano di umido probabilmente stiamo facendo questo errore a cui non pensiamo. Facciamo molta attenzione prima di riporli nell’armadio. Devono essere completamente asciutti. E poi stiamo anche attenti a dove li riponiamo. Se l’armadio si trova poggiato su una parete esterna è più facile che favorisca l’umidità. Meglio inserire nell’armadio dei sacchetti di gel di silice o un deumidificatore. Così possiamo dire addio all’odore di umido una volta per tutte.