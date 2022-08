Coltivare un orto è una passione diffusa tra molte persone. La possibilità di avere frutta e verdura di propria produzione, cresciuta sotto il nostro occhio vigile, e portare in tavola i nostri risultati è una grande gratificazione.

Quando si inizia a coltivare un orto, però, ci si potrebbe trovare di fronte a diverse difficoltà, da gestire al meglio.

Partiamo da una delle situazioni più tipiche, quella dei pomodori che si spaccano. I pomodori sono uno tra gli ortaggi più amati in assoluto, molto presenti negli orti biologici di tantissime persone.

Sono relativamente facili da coltivare e sono in grado di donarci frutti belli, maturi e rossi davvero saporiti. La brutta notizia, però, è che noi non siamo gli unici ad amare i pomodori.

Questi frutti della terra, infatti, sono obiettivi invitanti anche per funghi e microrganismi dannosi e lo stesso accade anche per le melanzane. Per questo motivo consigliamo di utilizzare il miglior prodotto naturale per proteggere melanzane e pomodori dalle malattie fungine. Ma facciamo un passo indietro e torniamo a parlare dei pomodori che si spaccano.

Ciò accadrebbe per un errore banale ma molto grave, che molti di noi commetterebbero inconsapevolmente.

Se i pomodori si spaccano sotto è colpa di questo problema

È una vera e propria soddisfazione vedere che i pomodori che abbiamo piantato nell’orto sono cresciuti e diventati grossi e rossi.

Quando, però, notiamo quelle classiche spaccature marroncine sulla loro buccia, iniziano ad assalirci i dubbi.

Ecco quali sarebbero le cause di questo inconveniente

Il fattore che ha dato origine a questo problema è l’umidità esagerata o la troppa acqua con cui abbiamo innaffiato. Ma il problema potrebbe nascere anche a causa di una pioggia battente. Se i pomodori si spaccano sotto è colpa proprio di questo elemento.

Soprattutto in estate, infatti, capita di dare più acqua alle nostre piante, pensando di fare un gesto utile. In realtà, in questo modo, faremo un danno alle nostre piante.

L’umidità in eccesso farà crepare la buccia del pomodoro, facendo sì che si crei la tipica spaccatura.

2 rimedi per evitare le spaccature

Sottolineiamo che esistono alcune varietà di pomodori più predisposti a questi inconvenienti. Per cercare di prevenirli, però, consigliamo di migliorare il drenaggio del terriccio dei pomodori.

In sostanza sarà bene creare un buon sistema di drenaggio, per permettere all’acqua di defluire quando presente in grandi quantità. Un ottimo metodo sarà quello di coltivare i pomodori in rialzi o in contenitori forati, che favoriscano il passaggio dell’acqua.

Inoltre, consigliamo di scegliere un concime liquido specifico per i pomodori, disponibili nei centri giardinaggio e online.

