Hai comprato una nuova borsa o un paio di scarpe e ti sei trovato in mano questa bustina bianca? Ti sarai chiesto a cosa serve un migliaio di volte. Magari pensando fosse inutile l’avrai buttata subito senza pensarci. E invece ti dirò come dare nuova vita a queste bustine dal contenuto “sconosciuto”.

Cosa contengono queste bustine bianche?

Queste bustine piene di piccole sfere contengono un gel di silice. È un composto che ha un forte potere disidratante. Riesce ad assorbire molto bene l’umidità. Proprio come se fosse un piccolo deumidificatore. È utilizzato in tanti imballaggi per evitare che l’umidità rovini i prodotti. Per questo lo trovi all’interno di ogni scatola di scarpe! Immagina quante intemperie deve affrontare un prodotto dalla fabbrica a casa tua. Ed esiste pensa un po’ dal 1931. Steven Kistler, un ingegnere chimico americano, inventò l’aerogel da cui poi venne ricavato il gel di silice.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Non buttare le bustine di gel di silice. Ecco come usarle

Ora che sappiamo perché viene inserito in quasi tutti gli imballaggi vediamo come utilizzarlo!

Per esempio, potete usarlo per eliminare l’acqua dai dispositivi elettronici. Esatto, come abbiamo detto prima il gel di silice è un ottimo disidratante. Se ti è caduto il cellulare in acqua, non disperare. Ecco cosa fare. Prendi il dispositivo, inseriscilo in una busta con le sfere di gel di silice e richiudila. Lascia agire per almeno 48 ore. Vedrai che le bustine assorbiranno tutta l’acqua e il cellulare tornerà a funzionare. Nel frattempo puoi anche disintossicarti dall’uso del cellulare. Per scoprirne tutti i benefici, clicca qui.

Per non avere il parabrezza appannato

Metti delle bustine di gel di silice sul cruscotto, vicino al parabrezza. Vedrai che si appannerà meno facilmente. È molto utile se vedi che il dispositivo di sbrinamento della tua auto non funziona benissimo.

Per evitare la ruggine

Sia che siano attrezzi per il fai da te in metallo che rasoi la ruggine è sempre in agguato. Metti delle bustine di gel di silice in un contenitore ermetico, mettici i tuoi attrezzi e richiudilo. Vedrai che la ruggine non sarà più un problema.

Contro i cattivi odori

Puoi usare queste bustine per evitare i cattivi odori nel borsone della palestra. Ma anche per lasciare un odore di pulito sul bucato appena ritirato. Inseriscile nel borsone o nel cassetto degli indumenti. Vedrai la differenza.

Contro l’umidità

Esatto, abbiamo detto che il gel di silice funziona come un piccolo deumidificatore. Quindi perché non mettere queste bustine nei punti più umidi della nostra casa?

Ora sai perché non buttare le bustine di gel di silice. Ecco come usarle può aiutare l’ambiente e risparmiarti un sacco di grattacapi!