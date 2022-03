Per un secondo piatto elegante e raffinato cuociamo questo filetto di manzo con un vino Docg e un formaggio cremoso Dop

La cucina, a volte, deve essere sorpresa. Deve colpire, mettendo insieme ingredienti che, magari all’apparenza, hanno poco a che fare tra loro. Non è sempre giusto andare sull’economico, sul veloce e sul semplice. A volte bisogna azzardare, ci si può lasciare andare per gustarci qualcosa di veramente buono e inconsueto.

Un piatto che metta insieme qualità, ricercatezza, eleganza e raffinatezza. Non da sfoggiare in molte occasioni, ma da mettere in tavola al momento giusto. È quello che proponiamo oggi. Andremo a prepararlo unendo insieme tre prelibatezze diverse. Un taglio di carne di eccelsa qualità, come il filetto di manzo. Un vino di denominazione d’origine controllata garantita, come l’Amarone della Valpolicella e un formaggio cremoso d’eccellenza, come il Gorgonzola, di denominazione d’origine protetta. Due tra le tante meraviglie del mondo culinario italiano. Allora, andiamo subito a vedere gli ingredienti di questa ricetta, per un secondo davvero da leccarsi baffi e dita. Un filetto al Gorgonzola con salsa all’Amarone.

Ingredienti:

4 medaglioni di filetto di manzo;

150 grammi di Gorgonzola;

500 ml di Amarone;

cannella in polvere;

anice in polvere;

20 grammi di burro;

sale;

pepe in grani.

La preparazione è abbastanza semplice. Dobbiamo iniziare prendendo un pentolino e riempiendolo con i 500 ml di Amarone. A questo assoceremo la cannella e l’anice in polvere. Una bella spolverata è consigliata per rendere il sapore piuttosto marcato.

Ovviamente, non sono indicate le quantità precise perché è possibile adattarle a seconda dei propri gusti. Aggiungiamo il pepe in grani e mettiamo sul fuoco. Portiamo a ebollizione, cuocendo a media fiamma per 30 minuti.

Intanto, in una terrina, lavoriamo il Gorgonzola insieme al burro. Dovremo ottenere un composto particolarmente cremoso. Dopodiché andremo a scaldare una piastra o una padella antiaderente che spolvereremo con del sale. Attendiamo che si scaldi bene, per poi cuocere i filetti di manzo. Un paio di minuti per lato, non di più. Quindi li avvolgiamo nella carta stagnola per preservarne i succhi e lasciamo riposare per 5 minuti.

Poi li trasferiamo sulla placca del forno, che avremo foderato con apposita carta. Li ricopriamo con la crema al Gorgonzola e li facciamo gratinare per 3 minuti a 180 gradi. Nei piatti da portata, verseremo la salsa ottenuta con l’Amarone, poi vi adageremo sopra i filetti.

Il profumo intenso che accoglierà i nostri commensali sarà davvero gradito. Successivamente passeranno ad assaggiarne il sapore. Per un secondo piatto elegante e raffinato cuociamo, dunque, questa carne con salsa al Gorgonzola, bagnata nell’Amarone. Per una ricorrenza speciale, una cena romantica o per festeggiare qualcosa di importante, ecco la ricetta giusta per farlo al meglio.