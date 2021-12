Macchie nere o aloni scuri sul muro non sono solo antiestetici da vedere. L’umidità e la muffa sono un problema che non dovremmo sottovalutare quando compaiono in casa. Nel migliore dei casi potrebbe trattarsi di una semplice infiltrazione facilmente risolvibile. In altri potremmo anche rischiare grossi problemi a causa proprio delle muffe.

L’esposizione alle muffe o all’umidità domestica si associa alla maggiore prevalenza di sintomi respiratori, asma e danni funzionali respiratori. Come riportato nell’opuscolo del Ministero della Salute è bene adottare misure per ridurre l’esposizione.

Facciamo attenzione perché tra le cause della muffa e della condensa su vetri e muri potrebbero esserci questi insospettabili responsabili

Se la condensa è di poca entità e si forma solo sui vetri non possiamo parlare di umidità. Soprattutto se succede in cucina dopo aver usato il forno o in camera da letto al mattino. Le goccioline che si formano sui vetri sono dovute allo sbalzo termico. Per evitarle soprattutto in camera da letto si può usare un semplice gesto che in molti ignorano.

Arieggiare è sempre una buona idea e anche usare il condizionatore potrebbe esserci d’aiuto. Questo elettrodomestico usato per lo più in estate può essere davvero utile anche in inverno. Nell’articolo “Ecco quale funzione impostare sul condizionatore per risparmiare senza soffrire il caldo” abbiamo spiegato la funzione deumidificatore.

Ma per poter risolvere bisogna trovare il perché

La prima cosa da controllare sono sicuramente i muri esterni che se non ben isolati potrebbero essere la causa. Ma bisognerebbe evitare anche dei gesti molto comuni che facciamo con poca attenzione. Come lasciar asciugare spesso il bucato all’interno, usare tappeti in zone con alta umidità o non pulire spesso le guarnizioni del frigo.

Tra i responsabili dell’aumento dell’umidità in casa ci sono anche le piante. Infatti le stesse piante sono una sorta di generatore naturale di umidità. In piccole dosi controllano i livelli di umidità interni e aiutano il ricambio d’ossigeno. Ma troppe piante ornamentali potrebbero causare un incremento dell’umidità ambientale. Per non parlare del fatto che le muffe possono essere aerodisperse magari quando rinvasiamo o annaffiamo le piante.

Quindi, facciamo attenzione perché tra le cause della muffa e della condensa su vetri e muri potrebbero esserci questi insospettabili responsabili. Cerchiamo sempre di mantenere costante il livello di umidità in casa anche per la nostra salute. Acquistiamo un igrometro per misurare l’umidità dell’aria di casa.

Facciamo tutti i controlli del caso per capire se è necessario un cappotto termico. Controlliamo anche che non ci siano scorpioni in casa perché potrebbero essere un campanello d’allarme. Infatti questi animaletti trovano nell’umidità il loro habitat ideale.

