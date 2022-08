Il mascara waterproof è il cosmetico ideale per chi non vuole rinunciare a essere bella anche in spiaggia e al mare. E soprattutto in acqua, quando fa una nuotata. Questo prodotto, infatti, è stato pensato per essere resistente proprio all’acqua. Per cui può essere molto utile contro il calore che scioglie il trucco in estate o per andare in piscina e al mare.

Certo, però, il mascara waterproof, essendo resistente all’acqua, resiste anche molto bene all’azione di struccarci. Diventa quindi difficile da rimuovere. E insistere sfregando il viso con l’acqua potrebbe creare un grave danno alle ciglia. Che possono spezzarsi e rovinarsi sotto l’azione del prodotto.

Un cosmetico resistente

Il mascara waterproof è un cosmetico molto resistente all’azione dell’acqua e non semplice da eliminare. Anche con alcuni struccanti si può fare fatica e rovinare così le ciglia. Per cui, in alcuni casi, sarebbe ideale un espediente dall’azione il più delicata possibile, piuttosto che un comune struccante. Allo scopo, potrebbe essere molto utile l’azione di un semplicissimo rimedio naturale. Si tratta di un prodotto che probabilmente tutti abbiamo nella dispensa perché, solitamente, si usa in cucina. Pochi sanno che potrebbe aiutarci per togliere un mascara molto resistente. E potrebbe regalare anche dei benefici al nostro sguardo.

Togliere il mascara waterproof senza struccante tutelando le ciglia

Se abbiamo messo il mascara waterproof e la nostra giornata al mare è terminata, possiamo provare a struccarci. E farlo con un semplice rimedio naturale molto delicato, come l’olio extravergine di oliva. Basta versarne un piccolo quantitativo su un dischetto di cotone piatto, di quelli che di solito si usano per rimuovere il trucco. Si dovranno chiudere gli occhi e passare delicatamente un dischetto strofinando leggermente. L’olio avrà l’azione di struccante naturale, riuscendo a opporsi all’impermeabilità del mascara.

Ripeteremo quindi l’azione sull’altro occhio e il mascara sarà completamente eliminato. Dovremo infine sciacquare per bene gli occhi e il viso con acqua tiepida. Per togliere il mascara waterproof senza struccante dunque possiamo fare così. Usando questo rimedio naturale, inoltre, otterremo degli inaspettati benefici. L’olio di oliva ha infatti azione emolliente e nutre le ciglia, rendendole più forti e resistenti. E aiuterebbe anche il loro allungamento.

