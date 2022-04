Gli occhi sono lo specchio dell’anima e anche il punto focale del viso, per cui un trucco sapiente può davvero valorizzarli e renderli scintillanti. Certo, però, bisogna fare sempre attenzione a non eccedere con la cosmesi. Il mascara, grande amico delle donne per valorizzare le ciglia, a lungo andare e se non di qualità, può danneggiarle. Ciglia lunghissime e a ventaglio sono il sogno di molte donne ma, se non siamo caute, potremmo ritrovarci con ciglia spezzate o più corte del solito, all’opposto di quello che invece vorremmo.

Possiamo però realizzare il nostro desiderio in modo completamente diverso. Non mascara o posticci ma per allungare le ciglia dobbiamo lasciare un attimo da parte la nostra trousse sul comodino e recarci in cucina. Proprio qui, aprendo il frigo, troveremo un ingrediente che ci aiuterà ad avere uno sguardo incorniciato da ciglia chilometriche.

L’aiuto arriverebbe dalla dispensa

Sono tanti gli alimenti che usiamo in cucina e uno di questi potrebbe aiutarci ad avere ciglia più lunghe senza ricorrere a quelle finte o al mascara. Incredibile ma si tratta delle uova. Questi alimenti, che solitamente utilizziamo per l’impasto della torta o per preparare frittate e impanature, possono esserci utili prima del trucco. Scopriamo in quale modo.

Non mascara o posticci ma per allungare le ciglia basterebbe un alimento noto in cucina e che si può recuperare dagli avanzi

Se in cucina stiamo preparando un dolce per cui dobbiamo montare solo gli albumi, teniamo da parte i tuorli d’uovo per usarli a beneficio del nostro sguardo. I tuorli rossi delle uova sarebbero ricchi di proteine e questo contenuto di nutrienti potrebbe andare proprio a vantaggio delle ciglia, per la loro crescita in lunghezza e per il loro infoltirsi.

Dovremo quindi compiere un’operazione molto semplice e cioè sbattere un tuorlo d’uovo in una ciotola e applicarlo sulle ciglia. Ovviamente dovremo essere senza trucco per cui potremo utilizzare un cotton fioc da intingere nell’uovo e quindi stendere l’impasto sulle ciglia. Lasceremo in posa il tuorlo per 60 minuti quindi, allo scadere del tempo, sciacqueremo bene il viso con acqua tiepida. Applicando questo trattamento sulle ciglia con costanza e quotidianità ogni mattina per almeno due settimane, potremo notare risultati ottimali per una lunghezza davvero incredibile.

Lettura consigliata

I consigli migliori per cambiare colore ai capelli senza tintura grazie all’applicazione di 3 ingredienti naturali