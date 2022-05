Quando fa caldo abbiamo voglia di indossare vestiti più leggeri e magari anche di abbinare i loro colori al nostro make up. Qui, però, potrebbe arrivare un punto dolente e proprio a causa delle temperature elevate. L’aria più calda, infatti, ci fa sudare. La nostra pelle, quindi, tende a diventare lucida anche sotto il trucco. Non parliamo poi del sudore, che lo scioglie. A volte, pensiamo di rinunciare a truccarci, o almeno di non usare qualche prodotto della trousse. Non vogliamo mettere il mascara, per non ritrovarci, poco dopo, somiglianti a un panda. E anche il rossetto andrebbe via in poco tempo.

In realtà, non è necessario convertirsi al look acqua e sapone quando i gradi sul termometro iniziano a salire. Perché è questo lo stratagemma efficace contro pelle lucida, sudore e calore che assicura la resa del nostro make up. E usarlo, ci permetterà di essere impeccabili e curate per tutto il giorno.

L’acqua termale

È l’acqua termale che può aiutarci a fissare il trucco quando fa caldo, evitando che questo si sciolga. Nella cosmesi, viene utilizzata sotto forma di spray a texture liquida. Questa può essere nebulizzata sulla pelle. Gli spray all’acqua termale possono essere acquistati presso profumerie oppure online. Sono ricchi di minerali e possono essere utilizzati per assicurare l’idratazione necessaria alla cute. L’acqua termale proteggerebbe inoltre dall’azione dei raggi UV e avrebbe effetti purificanti e detossinanti. Può quindi essere utilizzata come trattamento prima del trucco. Ma è molto utile anche dopo, per fissare il make up. Scopriamo come.

È questo lo stratagemma efficace contro pelle lucida e sudore che non rovina il trucco e resiste al caldo

È possibile fissare il trucco con l’acqua spray termale. Basta vaporizzarla quando abbiamo terminato di usare il make up. Dovremo tenere il vaporizzatore a circa 15 centimetri dal volto, chiudere gli occhi e spruzzare il getto. Dovremo quindi attendere per alcuni minuti che lo spray si asciughi. Successivamente, la tenuta del trucco potrà resistere per diverse ore e sarà a prova di caldo e sudore. Il mascara non colerà, rossetto e fard non andranno via subito, mentre il fondotinta non si scioglierà. Eventualmente, nel corso della giornata, si può ripetere l’erogazione della nebulizzazione. Basta portare con sé in borsetta lo spray, le cui piccole dimensioni sono perfette allo scopo.

