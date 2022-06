La tendenza che sta spopolando già dalla primavera vede un focus soprattutto su scarpe e accessori. Sappiamo bene che in estate i colori più alla moda sono sempre vivaci e intensi. Non solo giallo, arancio e rosso, quest’anno abbiamo visto come anche blu, verde e rosa siano molto gettonati.

Per le scarpe, oltre ai classici sandali bassi o alle zeppe, si sono fatti strada i tacchi piramidali. Una moda che sembrava passeggera, ma che grazie alla sua comodità continua a resistere. Bellissime le décolleté anche dal tacco più basso, le slingback o il sandalo con fascia unica comodissimo. Ma cosa succede nel mondo delle borse e degli accessori?

Tiriamo fuori dall’armadio queste borse e questi accessori perché sono la nuova tendenza dell’estate per essere chic ed eleganti

Probabilmente ci saremmo aspettati borse fluo super colorate o borse in juta tipiche dell’estate. Invece, la moda del momento va in completa controtendenza e preferisce tonalità più tenui. Cinture, fusciacche e borse sono delicate e poco invadenti, ma completano il look dando eleganza.

Il materiale che sta spopolando è sicuramente il suede, lo scamosciato. Un po’ diverso dallo scamosciato invernale, si tratta pur sempre di una varietà di cuoio o finto cuoio. Solo che non è rinforzato e più pesante, ma leggero e super delicato.

Contrasti di materiali e accessori poco costosi

Le borse più di tendenza sono quelle a tracolla, con applicazioni scamosciate e metalleria in ottone. La parola chiave di questa estate, quindi, è soft touch che assume due significati diversi ma correlati. Si tratta di morbidezza al tatto, ma anche di un tocco più delicato che non attira troppo l’attenzione.

Bellissime le borse sui toni del verde menta chiaro, rosa cipria o giallo limone. Per chi vuole osare, però, c’è sempre il color cuoio o i toni più caldi del marrone e del rosso. Stessa cosa vale per gli accessori, cinte ma anche bracciali di tessuto con chiusure a laccio.

Impossibile resistere ai bracciali spessi di 5 centimetri e più di larghezza che danno l’idea del polsino. Abbiniamo questi accessori ai nostri look più sofisticati, anche con un rimando al materiale direttamente nella calzatura. Indossiamoli anche con un look più informale, con una tutina corta in lino. Per vestirsi con eleganza non serve spendere cifre esagerate, solo scegliere la combinazione giusta dei capi.

Quindi, che aspettiamo, tiriamo fuori dall’armadio queste borse e accessori e sfoggiamoli con stile. Scegliendo tonalità più neutre, possiamo abbinarli praticamente a qualsiasi outfit diverso. Questa estate stanno spopolando i toni del bianco, ma anche i colori accesi primaverili sono sempre di tendenza.

Approfondimento

Lasciamo nell’armadio i pantaloni lunghi e scuri, sono queste le 3 tendenze moda primavera che stanno già spopolando