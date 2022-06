1.500 euro al mese o, se si vuole, ben 50 euro netti al giorno. Ovverosia, dei soldi extra per arrotondare ampiamente lo stipendio e per mantenere tutta la famiglia. Così come con 1.500 euro al mese, tra l’altro, si può condurre in genere pure una vita dignitosa anche da single.

Ma come si fa a guadagnare 1.500 al mese anche partendo da zero? Al riguardo c’è da dire che, con un pizzico di passione per il web, Internet offre davvero tante potenziali opportunità di guadagno. Opportunità che, con tanta buona volontà, con programmazione e con il necessario spirito di sacrificio, possono portare a guadagnare somme di denaro anche inaspettate. Vediamo allora come.

Come guadagnare 50 euro al giorno anche partendo da zero con idee di lavoro creative e spesso impensabili

Nel dettaglio, con dei costi di avviamento che sono molto contenuti, e spesso anche nulli, in quanto basta giusto un PC e una connessione ad Internet, sul web ci sono opportunità di guadagno che, anche combinate tra di loro, possono permettere di guadagnare fino a 1.500 euro al mese. In certi casi anche di più. Sviluppando le app per il mobile oppure monetizzando con la pubblicità il traffico giornaliero, ad esempio, oppure se si possiedono dei canali di informazione online. Ovverosia, siti, blog e pagine social.

Così come si può guadagnare online aprendo un sito Internet di commercio elettronico senza magazzino, ovverosia attraverso i programmi e i network di affiliazione per l’e commerce. Un altro modo è scrivendo articoli e/o svolgendo lavori online su commissione. Questa è la risposta su come guadagnare 50 euro al giorno. Ma non finisce qui, in quanto ci sono davvero tante altre opportunità da cogliere. Vediamone alcune.

Quali opportunità di guadagno sul web, dai video su YouTube alla vendita di oggetti usati

Tra le attività online che possono generare buoni guadagni c’è pure YouTube, aprendo un canale video. Così come molti hanno avuto successo anche attraverso la compravendita di beni e di oggetti usati. Specie quando si tratta di merce rara o comunque a tiratura limitata. Perché su Internet il guadagno spesso passa andando a scegliere per il business da portare avanti la giusta nicchia di mercato.

Le nicchie di mercato su Internet, infatti, sono davvero tante e molto spesso sono profittevoli. Per esempio, ci sono molti fotografi professionisti che vendono i loro scatti su Internet appoggiandosi a piattaforme e a marketplace dedicati. Così come c’è chi compra e vende con profitto i francobolli e i fumetti rari.

