Ti puzzano i piedi anche dopo lavati e non sai come risolvere? Fai così e ispirati alla frase scritta da Elena Santarelli

Tante persone hanno un problema non indifferente. Quello dei piedi che puzzano. Che uno si chiede cosa provoca la puzza di piedi in un soggetto, rispetto all’altro. E non solo col caldo. Come eliminare il cattivo odore dei piedi in modo naturale è uno dei quesiti che molti si pongono. I rimedi, per fortuna, ci sono e val la pena ironizzare come fece Elena Santarelli con un fan.

Ora che arriva il caldo molte persone guardano con terrore all’aumento delle temperature. E non solo perché, magari, si preferisce il freddo dell’inverno, ma per l’accentuarsi di un problema che, purtroppo, riguarda molti. Infatti, il caldo fa sudare di più, aggravando qualcosa che, magari, abbiamo già di predisposizione.

A partire dall’odore dei piedi. Che, scientificamente si chiama iperidrosi, ovvero l’eccesso di sudorazione del corpo umano, rispetto alla normalità. Che può anche riguardare i piedi, soprattutto con l’arrivo del caldo, come quello che accompagna l’estate. Le ghiandole sudoripare, che dovrebbero abbassare la temperatura, non funzionano a dovere, si crema il famigerato odore. Come fare per controllare questo eccesso di sudorazione, così da evitare pessime figure?

Ecco alcuni rimedi naturali per eliminare il cattivo odore dei piedi come suggerisce la nonna

Anche a te, ti puzzano i piedi anche dopo lavati e non sai come risolvere il problema? Ci sono dei rimedi che possiamo mettere in atto. Il pediluvio aiuta, così come vestire calze che siano fatte di fibre naturali, così che i piedi possano rimanere bene asciutti.

Non da meno dovrebbe essere l’uso di scarpe traspiranti che, però, non devono essere calzate sempre. Altrimenti, la suola non fa in tempo ad asciugarsi. In pratica, alterniamole tra loro. Che poi, volendo, ci sono deodoranti per i piedi, in offerta, che costano solo 1 euro.

Hai mai provato a utilizzare una di queste soluzioni per controllare il problema dei piedi che puzzano?

Del resto, col caldo, anche le ascelle non scherzano, ma basta un deodorante fai da te per risolvere. Torniamo all’oggetto dell’articolo, ovvero ai piedi che puzzano. Ci sono dei rimedi naturali indicati dagli esperti.

Ad esempio, come suggerisce la Farmacia Loreto, un buon pediluvio fatto col tè nero è un rimedio prezioso per togliere i cattivi odori dei piedi. Non solo, se lo facciamo con la salvia, potremo regolare meglio la sudorazione che è in eccesso. Infine, quello fatto con l’aceto è perfetto in caso di micosi e funghi.

Ti puzzano i piedi anche dopo lavati? Non prenderla a male, ma ispirati alla ironia di Elena Santarelli

Nel 2018, la brava Elena Santarelli, davanti a una sua foto su Instagram, aveva dovuto leggere un commento, sopra le righe, di un fan. “Che piedi divini da baciare per ore e ore di seguito”. E lei, ironicamente, gli aveva risposto: “Non posso, sono orrendi i miei piedi ed emanano un odore imbarazzante”.

Ovviamente, non era vera la storia dell’odore, ma era un modo ironico per mettere a tacere il fan. Però, questa dichiarazione dovrebbe servire da ispirazione per tutti. Per quelle che vengono continuamente bersagliate per delle foto, su Instagram, insegna a non tacere, ma a rispondere ridicolizzando chi vuol mettervi in imbarazzo. Secondariamente, la risposta ironica di Elena Santarelli, pur non avendo lei piedi orrendi o che puzzano (anzi, vero il contrario), potrebbe insegnarci ad accettare eventuali difetti. Ironizzandoci sopra, perché la miglior difesa è l’attacco.