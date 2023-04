Basta ai piedi che puzzano con il caldo primaverile grazie a questi deodoranti in offerta e ne trovi uno che costa solo 1 euro

Il caldo si sta facendo sentire e, purtroppo, arrivano anche i problemi di sudorazione. Non solo delle ascelle, che è un problema non da poco, ma anche dei piedi. E non è piacevole sentire questo odore che, soprattutto dopo qualche ora del giorno, emana dalle nostre scarpe. Ecco allora che potrebbero farti comodo, su Amazon, questi deodoranti a prezzi bassi.

La primavera porta il caldo che è piacevole perché ci fa lasciare alle spalle l’inverno e ci prende per mano verso l’estate. Purtroppo, però, per chi ha problemi di sudorazione e non sono pochi, questi primi caldi comportano anche il disagio del cattivo odore. Fastidioso non solo per noi, ma, soprattutto, per chi ci sta vicino.

Ecco, allora, che si cercano vari rimedi per supplire a questa seccatura. A volte, dei fai da te improvvisati in casa, su consigli della nonna. Come nel caso dei deodoranti per le ascelle. Altri, acquistando dei prodotti specifici, per cercare di limitare i danni. Non solo le ascelle, visto che anche i piedi, con il caldo, non lesinano di emanare i loro cattivi odori. Ecco, allora, su Amazon, alcune offerte di deodoranti che potrebbero fare al caso nostro.

Perché, magari, siamo bravi a togliere l’odore di fritto dai vestiti, ma i piedi restano un problema. Insomma, è venuto il momento di dire basta ai piedi che puzzano con il caldo primaverile. E c’è un deodorante davvero economico che costa solo 1,38 euro, su Amazon, e si chiama Baikim 143313 Deodorante per I Piedi con Talco, 100 g. Non ci sono, al momento, recensioni di acquirenti. Non è l’unico prodotto.

Si può ordinare il Ciccarelli Timodore Polvere Deodorante, 250g, al costo di 8,27 euro. Ha una votazione di 4,7 su 5 e, quindi, viene consigliato dagli acquirenti. Per 3,75 euro, invece, ecco Prep, Crema Deodorante Piedi. Si tratta di crema per i Piedi Antiodore con Attivo Antibatterico, a Base di Talco, Olio di Crusca di Riso, Mentolo e Aloe Biologico. Ha Effetto Rinfrescante, Formato 75 ml e ha una votazione di 4,3/5.

Sempre su Amazon esiste lo Scholl ExpertCare, Deodorante Piedi Spray con Tecnologia Attiva sul Controllo degli Odori, con flacone Spray da 150 ml. Costa 4,19 euro e la sua valutazione è di 4,5/5. Viene considerato molto bene, dai giudizi, il Kneipp Calendula & Olio di arancia deodorante per piedi, 600 g, costo 9,56. Infatti, la sua valutazione è di 4,7/5.

È in offerta il Detergente piedi deodorante al biozolfo- 200 ml, di Pilogen Carezza, al costo di 5,95 euro scontato. Se, invece, non volessimo spendere anche questi pochi euro, con prodotti garantiti dalle recensioni, possiamo sempre puntare alle soluzioni fai da te.

Basta ai piedi che puzzano con il caldo primaverile con pratici consigli della nonna

Da questo punto di vista, i consigli della nonna si sprecano. C’è chi, ad esempio, consiglia di fare una maschera fai da te. In pratica, in poca acqua, dobbiamo mescolare 20 grammi di argilla con due gocce di olio essenziale di menta. L’impasto va messo sui piedi e lasciato lavorare.

Ci sono anche altri rimedi. Uno, molto semplice, è il classico pediluvio con acqua e sale. Al quale, però, dobbiamo aggiungere anche dell’aceto di vino bianco (basta mezza tazza). Acqua calda, ammollo per 15 minuti e la puzza non c’è più.