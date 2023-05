Da inizio anno Leonardo, insieme a BPER Banca e Unicredit, è uno dei tre migliori titoli azionari tra le Blue Chip di Piazza Affari. Adesso, dopo un mesi di aprile in fase discendente sembra che le cose stiano volgendo al meglio. Potrebbe essere che questo titolo azionario sta scaldando i motori del rialzo?

I punti di forza e di debolezza del titolo

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, la valutazione di Leonardo in termini di multipli di mercato restituisce un titolo sottovalutato. La società gode di interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 9 per 2023 e di 7,48 per 2024, la società è tra le più economiche sul mercato.

La società è uno dei casi più sottostimati di Piazza Affari. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,58 volte il suo fatturato.

Anche per gli analisti il titolo è molto sottovalutato. Il prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione superiore al 21%.

Tra i punti di debolezza ci sono il dividendo molto basso e, secondo gli analisti, i ridotti margini di apprezzamento degli utili.

Questo titolo azionario sta scaldando i motori del rialzo? I livelli chiave da monitorare secondo l’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 15 maggio in ribasso dell’o 0,05% rispetto alla seduta precedente a 11,055 €.

Dopo un fase ribassista come non si vedeva dal settembre 2022, le quotazioni di Leonardo si stanno riprendendo e tutti gli indicatori hanno invertito al rialzo. Al momento, quindi, ci sono elevate probabilità che il titolo possa raggiungere l’obiettivo più probabile in area 12 €. Oltre questo livello le azioni Leonardo potrebbero raggiungere area 14 €, prima, e area 15,8 €, poi. Da notare che il titolo Leonardo non toccava area 12 € dal lontano 2017. I probabili obiettivi in area 15,8 €, invece, non si vedono dal lontano 2007.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 10,849 €. Al momento non è possibile calcolare i probabili obiettivi di un ribasso.

