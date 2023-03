Basta fare brutte figure per le ascelle che puzzano grazie a questo originale deodorante fai da te

Il problema delle ascelle che puzzano è davvero fastidioso per tante persone. Sapere che quando entriamo in una stanza le persone ci guardano di traverso non è piacevole. Eppure, a volte, basta davvero poco per risolvere il problema. Ad esempio, grazie a questo facile deodorante fai da te. E non è l’unico che potremmo fabbricare.

Inizia ad aumentare la temperatura esterna e, per qualcuno, ritorna il problema delle ascelle bagnate. Che, il più delle volte, puzzano, creandoci non pochi problemi quando siamo insieme alle persone. Certo, molte volte dipende anche da una mancanza di igiene delle persone, mentre altre è un fatto fisico.

Il che non cambia l’imbarazzo di andare in mezzo alla gente con un brutto odore sotto le ascelle. Che, spesso, costringe chi ci sta vicino ad allontanarsi. Pensiamo, ad esempio, solo al problema, in un ufficio, di avere un collega con questo odore acre sotto le ascelle. Non certo un bel modo per concentrarsi al lavoro. Per fortuna, se dovessimo avere questo problema, potremmo ovviare con dei comodi deodoranti fai da te. E ce n’è più di uno.

Davvero facile preparare, in casa, questo deodorante che ci farà risparmiare anche parecchi euro

Va detto che basta avere del bicarbonato in casa e il gioco è fatto. Infatti, questo alimento versatile è capace di risolvere mille problemi, come quello del pavimento e il muro unti, dopo il fritto. Ed è perfetto anche per una versione fai da te del deodorante.

Che uno, poi, si chiede perché debba farsi dei deodoranti in casa, efficaci anche contro il cattivo odore. Da una parte, c’è una questione di risparmio che non va dimenticata. E, dall’altra, il fatto che, magari, riusciamo a crearcene uno che vada bene a noi. Anche a livello olfattivo.

Quando si ha in casa il bicarbonato, diventa facile prepararsi un deodorante utile per le nostre ascelle

Insomma, grazie al bicarbonato, basta fare brutte figure per le ascelle che puzzano. Infatti, viene utilizzato per togliere i cattivi odori anche dalla lavastoviglie. Insomma, il nostro alleato perfetto per risolverci il problema della puzza sotto le ascelle. Vediamo alcuni modi di utilizzarlo per fare vari tipi di deodorante col bicarbonato.

Ad esempio, con dell’acqua distillata, non dovremo far altro che aggiungere 3 cucchiai di bicarbonato a 200 ml di liquido. Lo lasciamo riposare per un’oretta e, una volta fatto, mettiamolo in uno spruzzino e spruzziamo pure sotto le nostre ascelle. Oppure, dopo la doccia del mattino, invece, basta una proporzione che prevede un cucchiaio di bicarbonato e due di talco. Mischiamo e mettiamo pure sotto le nostre ascelle.

Basta fare brutte figure per le ascelle che puzzano se si ha in casa del bicarbonato e non solo

Ci sono anche altre soluzioni che possiamo inventarci, anche senza deodorante. Ad esempio, c’è chi suggerisce di mischiare della cera d’api con olio di cocco (ad ogni grammo del primo corrispondono 3 grammi del secondo). Li mettiamo a bagnomaria fino a farli sciogliere completamente.

A questo punto, lasciamo raffreddare per qualche istante e aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale alla menta. Dobbiamo mescolare il tutto e versarlo in un tubetto. Facciamo raffreddare in frigorifero fino a quando non si sarà completamente solidificato. Al posto della menta, si potrebbero aggiungere 4 gocce di olio essenziale di lavanda.