Anche tu ti dimentichi dove lasci le cose in casa? Basta caccia al tesoro con la geniale soluzione di Federica Panicucci. Trovi tutto e subito

Quante volte ci sarà capitato di perdere le cose in casa. Cerchiamo le chiavi e non le troviamo. Gli occhiali sembrano finiti in un buco nero. E, in generale, quando ci serve qualcosa, fosse anche un ago, facciamo fatica a ricordarci la sua posizione. Insomma, ogni giorno è una caccia al tesoro, ma se vogliamo trovare tutto e subito, ecco il trucco geniale adottato da Federica Panicucci.

Oddio, ma dove ho messo le chiavi che sono sempre state lì, nel cassetto? E gli occhiali che fine hanno fatto? Da qualche parte, devo aver messo il cacciavite, ma non mi ricordo più dove lo avevo riposto.

Quante volte abbiamo pronunciato, in casa, una o più di queste frasi. Che stanno a significare il nostro disagio nell’aver scordato dove riponiamo le cose. Insomma, spesso, in casa nostra si faccia una sorta di caccia al tesoro. Gli oggetti, infatti, quando ti servono, misteriosamente non stanno mai dove pensavi che fossero. Come trovare le cose che non trovi?

Il fatto di dimenticare dove abbiamo riposto le cose in casa potrebbe dipendere da questo

Quando uno inizia a dimenticare dove mette le cose potrebbe pensare ai primi sintomi di demenza, specie dopo i 65 anni. Non dovremmo drammatizzare perché la spiegazione potrebbe essere molto più semplice.

Il più delle volte, dipende da un problema cognitivo. Che è quello dell’attenzione. Facciamo le cose talmente di fretta, avendo tanto da fare, che, spesso, non siamo concentrati. E non solo in casa. Lasciamo l’ombrello in giro o ci dimentichiamo di ritirare il resto dalle casse automatiche. E dove sono le chiavi, oggetto che, sbagliando, non disinfettiamo mai?

Può dipendere anche dai geni il fatto di smarrire le cose più di altre persone, secondo una ricerca

Anche tu ti dimentichi dove lasci le cose in casa? Sappi che una ricerca, effettuata nell’Università di Bonn, condotta su soggetti che tendevano a smarrire gli oggetti, ha avuto un interessante risultato. Ovvero, che 3 soggetti su 4, per quel che riguarda il gene del recettore della dopamina D2, avevano una variazione.

Insomma, una mutazione genetica che spiegava il perché di queste continue dimenticanze. Perfetta la scienza, ma questo non risolve il nostro problema, anche se c’è una soluzione ingegnosa per ritrovare auto e occhiali. Di solito, le regole per ritrovare gli oggetti sono tre. Per prima cosa, dobbiamo restare calmi.

Anche tu ti dimentichi dove lasci le cose in casa? Potrebbe aiutarti il trucco che si è inventato Federica Panicucci

Questo perché se sappiamo che l’oggetto si trova in casa, sicuramente non lo abbiamo smarrito del tutto. Secondo, dobbiamo provare a cercare in modo meno agitato dove, di solito, lo mettiamo. A volte, potrebbe, semplicemente, essere finito sotto un’altra cosa. Infine, provare a ripensare ai nostri passi. Spesso, un lampo potrebbe ricordarci un nostro spostamento e farcelo ritrovare.

Infine, per essere sicuri di non perdere più niente, dovremmo fare come Federica Panicucci, come ha rivelato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Durante il lockdown, infatti, la brava Federica, ha riorganizzato i cassetti degli armadi e non solo. Dove si trovano, in genere, le piccole cose che non troviamo mai. Ebbene, la figlia l’ha aiutata scrivendo i nomi degli oggetti su delle etichette adesive. E le ha applicate ai contenitori. Così, si va a colpo sicuro.