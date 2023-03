Ti fai la barba prima o dopo la doccia? Ecco quando è meglio radersi e perché hai sempre sbagliato

Quand’è meglio farsi la barba e perché? Scopri qual è il momento migliore per radersi e i falsi miti da svelare sulla rasatura quotidiana.

Un viso curato è un ottimo biglietto da visita per un uomo. Anche se la moda della barba spopola oggigiorno, molti scelgono comunque di radersi regolarmente. Per cui, si tira fuori la schiuma e il proprio rasoio di fiducia e via con la rasatura! Ma sapresti dirmi qual è la situazione ideale per procedere? Ti fai la barba prima o dopo la doccia? Scopri la risposta e alcuni consigli utili in merito.

Come radersi perfettamente

Probabilmente lo avrai fatto mille volte, e forse in altrettante occasioni ti sarai tagliato. Radersi la barba potrebbe sembrare facile, ma senza alcuni accorgimenti ti ritroverai con una pelle arrossata e maltrattata a fine operazione. Dunque, quali sono i passaggi da eseguire e come si passa correttamente la lama?

Inizia dandoti una sciacquata al viso con qualche manciata d’acqua tiepida. Quindi spruzza un po’ di gel o schiuma sulle mani e distribuiscila bene sulla zona interessata. Se hai una lametta, verifica lo stato delle lame. Se ti sembrano troppo usurate, non esitare a cambiarle. Potrai capirlo anche da come scorrono sulla pelle: se la tirano significa che hanno fatto il loro tempo.

Adesso sei pronto per iniziare a raderti: esegui movimenti delicati e senza premere troppo. Risciacqua le lame regolarmente, per evitare che si riempiano di residui di schiuma o peluria. Non sbatterle sul lavandino o rischierai di danneggiare il tuo rasoio. Se te la senti procedi anche contropelo, per ottenere risultati migliori. Infine, ricordati di applicare un dopobarba che idrati e rinvigorisca la cute.

Ti fai la barba prima o dopo la doccia? Ecco il parere degli esperti

Ora che sai come farti la barba, potresti chiederti quando bisognerebbe procedere. In particolare, il dubbio più ricorrente è se radersi prima di lavarsi o successivamente. Forse avrai pensato che farlo in anticipo ti avrebbe consentito di sciacquare via quei peletti che restano incollati al volto. Ma il consiglio è proprio l’opposto. Infatti, l’acqua corrente rende i peli più morbidi e favorisce il lavoro delle lame, riducendo il rischio di tagliarsi. Per cui, dovresti pensare di farti la barba appena uscito dal box doccia, o addirittura mentre ti insaponi.

Ogni quanto bisognerebbe radersi?

La frequenza di rasatura dipende innanzitutto dalla propria comodità e dal tipo di pelle che si ha. Tuttavia, se ti fai la barba ogni giorno pensando di ottenerne determinati benefici, forse ti sbagli. Come molti potrebbero erroneamente pensare, infatti, radersi frequentemente non favorisce la ricrescita omogenea dei peli. Allo stesso modo, non li rende più duri e nemmeno più spessi. Perciò, se la tua pelle è particolarmente sensibile ti suggeriamo di raderti ogni due o tre giorni. Cosicché darai il tempo allo strato cheratinico di rigenerarsi completamente.