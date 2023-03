La BCE alza i tassi e il rendimento dei BTP scende: cosa succede? Dove stanno andando i titoli di Stato?

Nonostante lo spread BTP Bund sia tornato a salire e si è portato in area 192 punti (dai 177 precedenti) negli ultimi 10 giorni, come da nostre attese il BTP Future ha continuato la sua salita facendo abbassare il rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennnali. Questo significa che chi ha comprato BTP negli ultimi 10 giorni ha guadagnato sul prezzo fino al 5%. Un rendimento davvero straordinario, proprio mentre i mercati azionari internazionali hanno lasciato sul tappeto un bel pò di guadagno fatto da metà dicembre. Il 16 marzo la BCE alza i tassi e il rendimento dei BTP scende: cosa succede?

Contesto macroeconomico

La BCE ha alzato i tassi di 50 punti base portandoli al 3,5%. Cosa significa questo, e a quali movimenti potrebbe portare?

Parliamo prima però del Governo Meloni. I nostri indicatori predittivi da oltre 6 mesi continuano a proiettare una crescita della nostra economia più robusta rispetto agli altri Paesi Europei. Quando tutti (o in gran parte) fino a poche settimane fa proiettavano una recessione imminente in Italia, proprio perchè a loro parere i tagli al reddito di cittadinanza, o le modifiche apportate al Superbonus, avrebbero avuto ripercussioni negative su alcune importanti frange sociali e imprenditoriali. C’è qualcuno, e non è di poco conto, che la pensa diversamente.

Il Fondo Monetario Internazionale infatti, ha alzato le stime del PIL italiano per il 2023, dallo 0,2% allo 0,8%.

La BCE alza i tassi e il rendimento dei BTP scende

A inizio anno abbiamo tracciato la mappa temporale per il BTP Future, indicando che con elevata probabilità le date più importanti dell’anno dovrebbero essere il 3 febbraio, il 7 marzo, il 26 giugno e poi l’8 novembre.

Il 7 marzo come da attese si è formato un minimo dal quale è partita forte direzionalità. Il minimo del 7 marzo è stato segnato a 110,75, mentre la seduta di contrattazione del 17 marzo si è chiusa a 116,05.

Cosa significa questo?

“Più volte abbiamo spiegato che il parametro per valutare le dinamiche dei BTP è il BTP Future:

se questo sale, diminuiscono i rendimenti;

se scende, questi aumentano.

Incide su “questi percorsi il ciclo dei tassi di interesse:

tassi in ribasso, sale il prezzo e scendono i rendimenti. Tassi al rialzo, scende il prezzo e salgono i rendimenti.”

Però abbiamo anche più volte spiegato che come i mercati azionari tendono a muoversi prima del ciclo economico, solitamente il Future del BTP tende a scontare prima il rialzo e il ribasso dei tassi. ”

Quindi, il movimento dal 7 marzo ad oggi aveva già scontato il rialzo dei tassi della BCE, e forse si inizia a ritenere che per qualche tempo i tassi non verranno ulteriormente ritoccati al rialzo.

Le probabilità continuano a essere che il BTP ha segnato il minimo annuale

Andiamo a studiare il grafico BTP Future. Rispetto alla nostra ultima analisi, il quadro tecnico si è ulteriormente rafforzato.

L’obiettivo primo rimane in area 118 e poi 120,11/122. Inversione ribassista e negazione di questo scenario invece, con una chiusura settimanale inferiore a 113,22.

Si continua a formare il triangolo che abbiamo letto nelle scorse settimane sui grafici, e questo, in base ai criteri dell’analisi tecnica classica, potrebbe portare i prezzi in alcuni mesi (18/24) verso 130. Si avvicinano tempi d’oro per chi ha BTP in portafoglio?

