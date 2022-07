Nuova estate, nuovo libro da portare sotto l’ombrellone. Niente di romantico, melenso o banale, ma un volume che non ci farà alzare gli occhi dalle sue pagine. Così una grande e nota autrice di libri dal sapore crime e thriller torna a farci compagnia per l’estate 2022. Una compagnia che sarà, però, abbastanza movimentata.

Chi è Karin Slauther

Karin Slauther nasce in Georgia nel 1971 ed è una nota scrittrice americana. Oggi vive ad Atlanta, dove lavora e scrive i suoi successi. È molto nota nella narrativa di genere crime a livello internazionale e sono moltissimi i suoi lettori sparsi nel Mondo.

Ha scritto due grandi serie di successo, quella di Grant County e quella di Will Trent, 13 libri tra cui Falsa testimonianza, Frammenti di lei e L’ultima vedova. È stata inoltre insignita per ben quattro volte del Crimezone Thriller Award.

Nel 2022 torna con un nuovissimo libro che sicuramente ci farà venire la pelle d’oca.

Thriller incalzante con omicidio avvolto nel mistero, la lettura estiva 2022

Il libro si intitola Girl, Forgotten, La ragazza dimenticata in italiano, ed è pubblicato da Harper Collins. Già dalla copertina del libro è assolutamente riconoscibile lo stile della Slauther: colori forti che tendono al giallo-arancio che si specchiano forse in dell’acqua.

Ma il riflesso non è uguale, perché notiamo una figura sfocata: la ragazza dimenticata, forse molti si chiedono. Ma perché è stata dimenticata? E il fatto che sia lì davanti a noi sta a significare che qualcuno non ha voglia di lasciarsi tutto alle spalle?

La trama de La ragazza dimenticata

Siamo a Longbill Beach nel 1982 ed Emily Vaughn è pronta per il ballo di fine anno. Un momento molto importante per tante ragazze del liceo: la conclusione di un percorso. Emily, però, ha un segreto, uno di quelli che la porterà alla morte. Un omicidio che però non è mai stato risolto.

Siamo nel 2022, sempre a Longbill Beach. Dopo quarant’anni coloro che vivevano lì sono andati avanti, hanno imparato a convivere con questo lutto che oggi è solo un ricordo lontano. Dimenticato.

Ma Andrea Oliver, agente degli US Marshal che si trova al suo primo incarico, oltre al lavoro per cui è stato scelto ha un secondo scopo: trovare chi ha ucciso Emily Vaughn, prima che l’assassino trovi il modo di uccidere anche lei. Questo thriller incalzante con omicidio avvolto nel mistero è la nostra lettura da fare sotto l’ombrellone, ma oltre a questo possiamo leggere anche Facciamo finta che mi ami di Elena Armas.

Lettura consigliata

Questo autore che ha appassionato milioni di lettori torna con un nuovo libro perfetto per l’estate