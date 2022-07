Le ricette con la frutta di stagione sono tantissime e vanno dagli antipasti ai dolci. Con un po’ di fantasia, possiamo preparare squisitezze salutari e fresche. Il bello è che anche le parti che di solito scartiamo si rivelano utili per dare vita ai nostri piatti. Pensiamo a cosa possiamo fare con la buccia dell’anguria, in soli 10 minuti.

Ma in questo periodo caldissimo spuntano al supermercato e sulle tavole altri prodotti golosissimi: i frutti di bosco. More e lamponi sono tra i più celebri, ma non dimentichiamoci degli squisiti mirtilli. Un po’ come avviene con le ciliegie, uno tira l’altro e dopo il primo assaggio non riusciamo a fermarci.

Se abbiamo conservato in casa qualche vaschetta, sappiamo che potremmo sfruttarla per preparare una ricetta sensazionale. È qualcosa che probabilmente non avevamo ancora provato, ma dalla quale non potremo più separarci.

Un topping da capogiro

Quando si hanno dei mirtilli in casa, la prima idea a cui pensiamo è forse quella di farvi un buon dolce. In effetti pochi sanno resistere a una fragrante crostata di frutta, come quella che sfornava la nostra nonna. Anche il pensiero di realizzarvi una sorta di mirto da godere a fine pasto o con gli amici potrebbe averci illuminato.

Ma anziché liquore e dessert coi mirtilli freschi potremmo stupire tutti con un’alternativa semplicissima e di lusso. In un baleno e con pochi ingredienti avremo a disposizione una salsa speciale, da gustare come meglio crediamo. Sarà il punto esclamativo per guarnire preparazioni alla frutta o coppette di crema. Ma si presenterà bene anche come farcitura per una torta fatta in casa o sulle fette per toast.

Ecco gli ingredienti che ci servono per un bel po’ di salsa:

200 g di mirtilli freschi;

30 ml di acqua;

70 g di zucchero bianco (facoltativo).

Anziché liquore e dessert coi mirtilli freschi prepariamo questa prelibatezza

Sistemiamo un pentolino sui fornelli. Lo riempiamo con acqua e, se vogliamo, con lo zucchero. Accendiamo il fuoco e aspettiamo che quest’ultimo si sciolga alla perfezione. Intanto laviamo e asciughiamo bene i mirtilli, poi li aggiungiamo alla soluzione zuccherina.

Proseguiamo con la cottura portando a ebollizione. Mescoliamo ogni tanto e attendiamo finché la frutta non si disferà a sufficienza. In circa 15 minuti dovremmo ottenere una salsa densa e omogenea. A questo punto potremo spegnere la fiamma e far raffreddare tutto. Ora potremo usare il nostro fantastico topping per insaporire le prossime ricette che prepareremo.

