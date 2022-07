Il compagno della nostra estate non può che essere un ottimo libro. Quello da leggere sotto l’ombrellone, in treno o anche in aereo. Il romanzo che ci farà compagnia per l’estate 2022. E se siamo dei lettori molto veloci, possiamo mettere in valigia anche un secondo libro.

Le ferie estive sono un momento per rilassarsi e per fare tutte quelle cose che durante l’anno non possiamo fare, perché non abbiamo molto tempo a disposizione. Se amiamo la cucina possiamo metterci ai fornelli e sfornare dolci o pietanze che richiedono tempo. Se amiamo i film possiamo guardare pellicole su pellicole. E, se amiamo leggere, avremo a disposizione tutto il tempo necessario.

Scegliere il libro dell’estate, o i libri, non è sempre facile. Quando ci rechiamo in libreria iniziamo a leggere tutte le trame possibili e poi il libro con la trama più accattivante sarà il vincitore. Seguiamo sempre i nostri gusti. Oppure possiamo ancora venire rapiti da un libro che solitamente non è nelle nostre corde, ma che leggendo solo le prime pagine ci conquisterà e quindi la scelta ricadrà su di lui. Ad esempio, moltissime persone stanno leggendo Rosso, bianco & sangue blu di Casey McQuiston poiché Amazon ha comprato i diritti per produrne un film, e molti sono impazienti e non riescono ad aspettare.

Questo autore che ha appassionato milioni di lettori torna con un nuovo libro perfetto per l’estate

Nicholas Sparks è forse uno degli autori statunitensi più famosi al Mondo. Molti dei suoi libri, oltre ad essere dei successi letterari, sono diventati poi dei film. Il suo primo bestseller internazionale è stato Le pagine della nostra vita e da lì ogni libro è un vero successo.

Nel 2022 torna con un nuovo libro, un romanzo. Perché chi meglio di Nicholas Sparks sa raccontare l’amore? Il libro si chiama Noi due come in un sogno ed è pubblicato da Sperling & Kupfer.

Il romanzo di compone di 405 pagine e racconta due destini che sembrano troppo lontani per stare insieme. Una vita trascorsa lasciandosi alle spalle i propri i sogni concentrandosi sulla realtà. Ma in questo libro, dove una pagina tira l’altra, Sparks ci mostra che i sogni a volte possono prendere il sopravvento, che noi possiamo essere gli artefici del nostro destino e prendere in mano le redini della nostra vita.

Ma proprio quando la vita sembra cambiare in favore del nostro sogno nel cassetto, la realtà torna prepotente nella nostra esistenza. E così di fronte a noi si pone un bivio, la tanto temuta scelta tra sogno e realtà. E così questo autore che ha appassionato milioni di lettori torna con il suo nuovo romanzo Noi due come in un sogno.

Lettura consigliata

