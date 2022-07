Il libro perfetto per l’estate. Quello da portare con sé e che leggiamo per rilassarci. Non è un libro complesso, che necessita di un’elevata concentrazione. È un libro che si legge piacevolmente sotto l’ombrellone.

Di libri estivi ce ne sono tantissimi. Dai thriller più acclamati e famosi ai grandi autori che tornano con dei bellissimi libri, come ad esempio Nicholas Sparks che è in libreria con il suo nuovo romanzo Noi due come in un sogno.

Non solo letture romantiche, che si concentrano sulla vita e sul suo percorso. Ma anche libri che, leggendoli, aprono a riflessioni sulla vita.

D’estate ognuno quindi legge un pochino quello che preferisce. Da quelle letture che possiamo definire “safe”, perché un pochino già ci aspettiamo il finale, a quelle invece che richiedono comprensione e attenzione perché se si perdono dei passaggi è finita.

Se con la nostra estate l’obiettivo è quello di distrarci un pochino e rilassarci, allora scegliamo quei libri un pochino scontati, ma questo non significa che non siano belli. Sapere già un pochino la fine non è un problema, ciò che conta è il racconto, il modo in cui è scritto e le emozioni che suscita.

Non è un libro dove c’è un assassino e l’investigatore deve scoprire chi è, quindi ricco di colpi di scena.

Un libro romantico da leggere in spiaggia al mare sotto l’ombrellone

Il nostro libro da “safe zone” è Facciamo finta che mi ami di Elena Armas, un romanzo semplice da leggere, scorrevole, romantico e che non vede nessun intoppo nella lettura.

Il libro racconta la storia di Catalina Martín. Il suo ex fidanzato, Daniel, con cui scappò a New York da una piccola città della Spagna dove è cresciuta, farà da testimone al matrimonio di sua sorella.

Ovviamente non poteva che essere accompagnato da una stupenda nuova fidanzata. Catalina per non essere da meno ha risposto dicendo che anche lei si presenterà con il nuovo fidanzato. Il problema è che questo adone americano non esiste. E al matrimonio sarà presente l’intera famiglia.

Qualcuno Catalina deve trovarlo e così ha chiesto ad Aaron Blackford di fingersi il suo fidanzato. In cambio? Un viaggio in Spagna di tre giorni. Questo Aaron, però, non è proprio il collega amico di cui ti fidi, anzi, è quello che vive in competizione ed è il tuo avversario. Un uomo sexy, accattivante, affascinante e bello, che però non fa nulla per il semplice piacere di fare un favore all’altra persona. Ed ecco quindi un libro romantico da leggere in spiaggia al mare così sorprendente che ci rimarrà in testa.

Lettura consigliata

Ecco un libro del momento che tanti stanno leggendo e che ci farà riflettere molto sulla nostra esistenza