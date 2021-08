Per chi è già di rientro dalle vacanze, agosto potrebbe essere un ottimo momento per dedicarsi alla cura del giardino. Le giornate soleggiate e l’assenza di umidità si rivelano condizioni ideali per l’innesto o la raccolta di alcune piante. In precedenza, ad esempio, abbiamo parlato della lavanda e come pochi sanno che raccogliendola adesso avremo la casa profumatissima per tutto l’anno: ecco come fare. In questo caso parleremo di una pianta dai fiori sgargianti che, a seconda della varietà, è adatta ad interni ed esterni.

Fiori bellissimi dentro e fuori casa

Stiamo parlando delle meravigliose azalee, piante popolarmente associate alla figura della donna. In particolare, è un richiamo all’amore più puro e sincero che si conosca: l’amore di una mamma.

Ma oltre al bellissimo significato e ai coloratissimi fiori, l’azalea vanta numerosi pregi. Infatti, è possibile avere terrazzi e giardini meravigliosi con questa pianta resistente al freddo che può durare fino a 100 anni.

Appartiene alla famiglia dei rhododendron ed è caratterizzata dal fiore a 5 petali, con altezza media che può variare dai 40 ai 90 cm. Esistono numerose varietà di azalea e, per questo, non c’è un momento preciso per individuare la fioritura che può verificarsi tra primavera e autunno.

I fiori possono essere bianchi, o variare su toni di rosso e rosato, fino ad arrivare all’azzurro e al lilla.

Come detto in precedenza, agosto presenta le condizioni giuste per effettuare l’interramento delle azalee che, con qualche accortezza, possono vivere molto a lungo. Pur essendo delle piante che prediligono climi temperati, alcune varietà possono resistere fino a 10° sotto lo zero. Infatti, gli ibridi più recenti si sono rivelati ottime piante invernali grazie alla loro resistenza. Sono piante ideali sia per il giardino che per la casa se trattate nel modo giusto. Fondamentale è l’irrigazione, anche d’estate. Per eventuali dubbi, dare l’acqua alle piante non sarà mai più un problema quando siamo in vacanza grazie a questi geniali trucchetti.

Inoltre è opportuno mantenere un adeguato Ph che non sia troppo elevato, che potrebbe inibire l’assorbimento dei nutrienti. Ulteriore attenzione va poi posta alle condizioni in cui si trova la pianta, che idealmente sono ombreggiate e fresche.

Negli interni è bene evitare ambienti troppo caldi, e in esterno sarebbe bene porle vicino ad alberi garantendo una naturale umidità.