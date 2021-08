Anche se l’estate procede al galoppo, nulla ci vieta di godercela fino in fondo. Purtroppo, però, accade che, oltre gli impegni lavorativi, a dare dei grattacapi prima di partire sia anche la casa. Infatti, sebbene siamo certi che non lucidare l’argento per una settimana non porterà grandi conseguenze, non possiamo dire lo stesso per le piante in casa. Ecco, allora, che abbiamo bisogno di chiedere al vicino o ad amici di venire ogni paio di giorni a tenerle fresche. Per ovviare a questo problema nel corso dell’articolo tratteremo di qualche rimedio per far sì che le piante domestiche non siano più un pensiero.

Una vasta gamma di rimedi

Dare l’acqua alle piante non sarà mai più un problema quando siamo in vacanza grazie a questi geniali trucchetti.

Va da sé che la soluzione migliore, se si dispone di un ampio terrazzo o un giardino, siano i sistemi di irrigazione automatizzati. Questi apparecchi permetteranno di essere certi che non manchi mai acqua alle piante e di non ritrovare un deserto al rientro. Per circostanze più contenute, un efficace trucco è quello di posizionare a testa in giù nella terra del vaso una bottiglia di plastica.

Riempiendo di acqua la bottiglia e forando il tappo permetteremo una discesa graduale dell’acqua per un periodo di tempo prolungato. Un ulteriore alternativa è l’applicazione di torbe specifiche che rallentano l’evaporazione dei liquidi mantenendo sempre ben umido il terriccio.

A questo scopo si possono utilizzare anche degli appositi coperchi fatti di tessuto tecnico o fibre di cocco. Arriviamo ora ad un metodo davvero affascinante per quanto geniale: le sfere in gel per piante. Sono delle piccole palline colorate che si sostituiscono al terriccio. Vengono lasciate a mollo per una notte e fatte gonfiare di acqua, per poi essere aggiunte nel vaso o, addirittura, sostituire la terra. Queste terranno idratate le radici molto a lungo e sono facilmente acquistabili ad un prezzo contenuto.

Per prevenire il problema dal principio, in commercio esistono dei vasi cosiddetti auto-innaffianti che dispongono di un’intercapedine dove confluisce la riserva di acqua. Infine, altro rimedio che è possibile accaparrarsi per pochi euro, sono i beccucci da irrigazione. Questi sfruttano lo stesso principio delle bottiglie forate sul tappo ma in modo più accurato. Un beccuccio può distribuire acqua anche fino a due settimane.