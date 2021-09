Spesso i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno descritto l’importanza di seguire un regime alimentare sano e variegato per assicurarsi il benessere fisico e anche mentale. Infatti, come dicevano i nostri antenati, mens sana in corpore sano. Ma questo non deve però far pensare ad un regime alimentare incolore e insapore. Grazie alla generosità della natura, infatti, ogni giorno sin possono inventare tantissime ricette per apportare importanti proprietà nutritive. Ad esempio ecco il segreto per assumere in un unico piatto tanta vitamina D contro debolezza e dolori.

Ma se abbiamo voglia di uno snack divertente ma leggero, questo farà al caso nostro. Anzi si potrà tenere a bada il colesterolo e ridurre i trigliceridi con questa ricetta toccasana per il cuore a base di legumi. Si tratta dei ceci, importantissimi per l’organismo che grazie ai loro valori nutrizionali apportano incredibili benefici. Infatti sono ricchi di sali minerali fondamentali per la salute, quali il fosforo e il magnesio, di vitamine del gruppo B e di fibre. Sono poi ricchi di saponine, sostanze che aiutano a tenere a bada il colesterolo e di omega 3 importantissimi per la salute del cuore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tenere a bada il colesterolo e ridurre i trigliceridi con questa ricetta toccasana per il cuore

Occorreranno pochissimi ingredienti per un aperitivo o snack spezza-fame, senza sentirci in colpa, in particolare:

1 o 2 vasetti di ceci precotti;

1 cucchiaio di farina;

sale q.b.;

rosmarino;

olio extra vergine di oliva;

paprika o curry a piacere.

Per prima cosa far sgocciolare i ceci e passarli sotto l’acqua corrente. Disporli su un panno asciutto e pulito, magari tamponando con la carta da cucina. Nel frattempo riscaldare il forno a 180/200 gradi, in modalità ventilata. Dopo averli asciugati, versarli in una ciotola e aggiungere il cucchiaio di farina, un filo d’olio e il rosmarino. A seconda dei propri gusti, si potrà aggiungere la paprika o il curry. A questo punto mescolare e disporre sulla teglia rivestita di carta forno e infornare per circa 25/30 minuti circa.

Durante la cottura, muovere un po’ la teglia. Trascorso il tempo di cottura, farli raffreddare. Se non risultano ancora croccanti, farli cuocere per qualche altro minuto azionando il forno in modalità statica. Farli raffreddare, aggiungere il sale e servire.

Se invece desideriamo verdure appetitose, nessuno ci pensa mai ma è incredibile il risultato che si ottiene mettendo questi bastoncini di melanzane nel forno.

Approfondimento

Pochi lo comprano ma è questo il pesce senza spine ideale contro i disturbi tiroidei e per un’alimentazione con poche calorie