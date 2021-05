In arrivo la bella stagione e con essa arrivano le melanzane ad arricchire le nostre tavole. Verdura tipica dell’estate è infatti la melanzana, con la quale possono crearsi migliaia di ricette una più squisita dell’altra. Possono diventare condimento per la pasta, ma sono anche buonissime da sole. E nessuno ci pensa mai ma è incredibile il risultato che si ottiene mettendo questi bastoncini di melanzane nel forno.

Hanno un sapore amarognolo e sono ideali per le diete, per il loro basso contenuto di grassi e zuccheri. Inoltre, e ciò è importantissimo per chi segue diete particolari, abbassano il colesterolo. Oltre a ciò poi hanno anche una funzione antibatterica. Quest’oggi, la Redazione illustrerà come preparare uno snack appetitoso per grandi e piccini, i bastoncini di melanzana. Con questo golosissimo snack impazziranno grandi e piccini, infatti sono ideali per un aperitivo tra amici o come spuntino salutare pomeridiano. Vediamo, quindi in pochi minuti di lettura come preparare questo gustosissimo snack.

Ecco gli ingredienti che serviranno:

2/3 melanzane;

30 grammi di formaggio grattugiato;

5/6 cucchiai di pangrattato;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

timo a piacere;

prezzemolo a piacere;

2 uova o due albumi;

sale;

pepe.

Per prima cosa, lavare le melanzane e tagliarle a fette spesse un centimetro e poi creare dei bastoncini. Metterli in uno scolapasta e salarli. Farli riposare un’ora circa, affinché perdano tutta l’acqua che contengono. Preriscaldare il forno, ventilato a 180/200 gradi.

Nel contempo, radunare nel mixer il pangrattato, il formaggio, l’olio, il timo, il prezzemolo e il pepe. Una volta riunito il tutto, versare l’impanatura in un piatto. In un’altra ciotola sbattere le uova con un pizzico di sale, alle uova intere, possono anche preferirsi gli albumi. Preparare una teglia, ricoperta di carta forno.

A questo punto, asciugare i bastoncini con carta da cucina, passarli nelle uova e poi nell’impanatura e adagiarli sulla teglia. Infornare, per 20 minuti circa, fino a quando non saranno dorati. Una volta cotti, non resta altro che deliziare il palato con questo snack gustoso e leggero.

