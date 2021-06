Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano i benefici e le proprietà nutritive di questo pesce altamente digeribile e ricco di tanti sali minerali. Più volte si è, infatti, sottolineata l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata. Così come illustrato nell’articolo “È incredibile ma questa dieta combatte il colesterolo e fa rimanere magri anche dopo i 30 anni”. Ebbene, pochi lo comprano ma è questo il pesce senza spine ideale contro i disturbi tiroidei e per un’alimentazione con poche calorie. Si tratta, in particolare, del rombo.

Un pesce ottimo sia per il suo sapore, sia per le sue proprietà nutrizionali. Si trova nelle acque del Mediterraneo e nelle coste dell’Oceano Atlantico, nel Mar Baltico e Mar Nero. In particolare, vive nei fondali sabbiosi, mimetizzandosi tra la sabbia. Questo pesce è facilmente digeribile, per il suo scarso contenuto di grassi, infatti 100 grammi di rombo contengono soltanto 81 calorie. Ha un sapore gustoso, e può essere cucinato in modo semplice, ad esempio al forno. Squisito se cotto al forno adagiato su un letto di patate, o anche più semplicemente alla brace.

Questo pesce, per le sue proprietà, è ideale per chi segue una dieta a basso contenuto di grassi, apportando notevoli proteine magre. Ricco di omega 3 e di sali minerali, come potassio, fosforo, magnesio e calcio. Ottimo per la salute delle ossa e dei denti. È molto consigliato per coloro che soffrono di disturbi alla tiroide. Infatti, i sali minerali di cui è ricco aiutano ad equilibrare la produzione dell’ormone prodotto dalla tiroide, ovvero del TSH.

Questo pesce dovrebbe essere presente su tutte le nostre tavole, le sue molteplici proprietà nutrizionali lo rendono davvero pregiato. Infatti, è ricco vitamine del gruppo B, di sali minerali e di proteine, e appartiene al primo gruppo fondamentale degli alimenti. Inoltre, non contiene fibre, lattosio e glutine ed ha quantità medie di colesterolo. Insomma, in virtù di tutte queste importanti proprietà, conviene davvero portarlo sulle nostre tavole.

