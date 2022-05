La bella stagione incalza ed è tempo di dispiegare le utilissime tende da sole. Dimenticate per tutto l’inverno, ora, sono pronte a proteggere le nostre case, balconi e giardini dal sole cocente. Dopo alcune settimane d’incertezza, le temperature cominciano a raggiungere le medie stagionali e ci si attrezza per fronteggiare il caldo dei prossimi mesi.

Molto spesso, le tende da sole sono utilizzate anche per proteggere la privacy da occhi indiscreti. Tuttavia, per evitare le occhiate dei vicini impiccioni o dei passanti curiosi, esistono diverse soluzioni facili ed economiche. Alcune sono talmente geniali che diminuiscono la visuale ma allo stesso tempo arrendano gli ambienti in modo favoloso.

Per quanto riguarda le tende da sole: c’è chi già le possiede e chi, invece, sta decidendo di acquistarle. A tal proposito, bisogna sottolineare che non è sempre possibile scegliere i modelli che più ci piacciono. Esistono delle regole ben precise che molti ignorano, ma che sono fondamentali per evitare degli inutili battibecchi con i vicini.

Dopo averle montate, le tende avranno bisogno di una manutenzione periodica. Il lavaggio è senza dubbio l’operazione più noiosa, soprattutto se preceduto dallo smontaggio.

Non tutti sanno, però, che possiamo avere tende da sole finalmente pulite senza smontarle con 4 semplici trucchi che eliminano sporco e muffa in 5 minuti

Ovviamente, in commercio esistono moltissime tipologie di tende da sole. Ciascun materiale necessiterà di un lavaggio specifico.

Gran parte delle tende sono in tela. Per queste tende, basterà preparare una soluzione con tre quarti di acqua e un quarto di detersivo per il bucato. Si consiglia quello per capi delicati. In questo modo si evita di scolorire i tessuti. Per pulire le tende senza smontarle la tecnica più semplice è quella della scala. Appoggiare una scala sul muro, chiudere leggermente la tenda (così da non far cadere l’acqua al piano di sotto). Poi, spolverare con una scopa. Successivamente, immergere una spazzola nel secchio contenente la soluzione di acqua e sapone. Poi, con movimenti circolari strofinare sul tessuto. (Sule macchie di muffa o di sporco bisognerà insistere maggiormente), ma ne varrà la pena. Infine, risciacquare con della semplice acqua e far asciugare al sole.

Per le tende in vinile, invece, si consiglia di acquistare un prodotto apposito. Per velocizzare il lavaggio meglio prendere un detergente spray. Applicare sulla tenda e poi con una spugnetta eliminare lo sporco ostinato. In alternativa, anche una miscela di acqua e sapone di Marsiglia promette risultati soddisfacenti.

Infine, per pulire in un batter d’occhio le tende da sole in alluminio, della semplice acqua calda andrà bene per sciogliere lo sporco. Per un effetto più lucido e professionale si consiglia di mescolare tre quarti di acqua con un quarto di solvente per alluminio. In questo modo si potranno avere tende da sole finalmente pulite senza smontarle.

Approfondimento

Astuzie casalinghe pratiche e veloci per lavare le tende da sole senza smontarle ed evitare spiacevoli battibecchi con i vicini