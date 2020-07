In questo articolo, una mini guida su come evitare spiacevoli litigi con i vicini per le tende da sole.

Svegliarsi con il lieve tepore dei raggi solari sulle gote è una sensazione molto apprezzata, soprattutto dai mattinieri. Molti, infatti, sostengono di sentirsi più energici e produttivi se, durante il risveglio, hanno potuto godere dell’alba.

Tuttavia, al di là delle emozioni che ci suscita, una continua esposizione al sole può danneggiare gli ambienti del nostro appartamento. Inoltre, considerando le temperature roventi della bella stagione, senza qualche accorgimento, la nostra casa sembrerà più simile ad un rettilario che ad un’accogliente dimora.

Per scongiurare l’incubo di vivere sotto il caldo estreme, il metodo più semplice e meno dispendioso è munirsi di tende da sole.

Se vivi in un condominio è inutile pensare che per scegliere le tende basti affidarsi al gusto personale. Per evitare spiacevoli battibecchi con i vicini, prima di comprare e installare le tende, ti consigliamo di informarti sullo stato dell’edificio. Potrebbero esserci limitazioni e addirittura divieti.

Come evitare spiacevoli litigi con i vicini per le tende da sole

Stai attento ai provvedimenti comunali

Molti Comuni hanno adottato una sorta di linea guida, tramite ordinanze specifiche, per uniformare e facilitare la scelta ed il montaggio delle tende da sole. Tieniti sempre aggiornato, consultando i canali istituzionali del tuo comune.

Inoltre, quando si vogliono installare le tende da sole in condominio è fondamentale conoscere il valore artistico e architettonico dell’area in cui si trova l’appartamento.

Qualora l’edificio fosse situato dentro una zona di pregio artistico e architettonico, allora occorrerà chiedere l’autorizzazione della sovraintendenza territoriale, prima di procedere all’istallazione.

Dimensione e colore delle tende da sole in condominio, quali scegliere?

Così come vale per i climatizzatori, tutto quello che deve essere montato all’esterno e che altera la facciata è generalmente disciplinato dal regolamento condominiale.

Quindi, se non volete incorrere nel pericolo di doverle rimuoverle, prima di scegliere le tende, fate attenzione. Il colore e la dimensione non possono essere casuali, ma vengono stabiliti dalle delibere assembleari.

Prima di installare, bisogna chiedere il permesso al proprietario del balcone di sopra?

Molto spesso le tende da sole per essere montate si appoggiano al “sotto balcone” del piano superiore. Per installare la tenda da sole bisogna, in questo caso, domandare il permesso al proprietario del piano di sopra. Questo accade se siamo in presenza dei classici balconi che sporgono dall’appartamento e si affacciano sull’aria aperta, avanti alla facciata dell’edificio.

Le cose vanno diversamente se i balconi sono dotati di elementi architettonici di abbellimento. Questi infatti sono di proprietà del condominio ed è pertanto al condominio che va chiesta l’autorizzazione.