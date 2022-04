Occhi, curve, portamento e gambe. Ecco riassunto il poker delle primissime cose che gli uomini guardano nel fisico di una donna. Così almeno sostengono le indagini tra la gente, sia sul web che di persona. Tralasciando ovviamente i discorsi da bar e le foto sulle chat di WhatsApp, gli uomini si dimostrano sempre abbastanza pratici. Ma senza entrare nell’eterna polemica delle differenze tra uomo e donna, affrontiamo il tema delle gambe al femminile, con dei suggerimenti di chi lo sport lo pratica. Una gamba affusolata e tonica, che, con la bella stagione si mostra orgogliosa, è splendida da vedere. La donna la mostra felice e l’uomo fischia ammirato. Per mantenere delle gambe toniche e snelle è importante lo sport, così come il dono di madre natura, ovviamente. Ma anche la dieta ha un impatto importante sull’appeal delle gambe. Vediamone il perché coi nostri Esperti.

La primavera e le gambe che spuntano come i fiori

Non ci sono solo fiori e piante a spuntare con la primavera, ma anche le gambe delle donne. Dai pantaloncini tecnici nello sport, alle minigonne, ai vestitini e via dicendo. Prima con le calze, poi senza. Un trionfo di fascino che all’uomo piace sempre tanto, come dicevamo. Gli americani la chiamano “dieta delle gambe”, loro che hanno il colesterolo più alto del Mondo, ma una tabella dietetica per ogni parte del corpo. Pubblicità e spot ci bombardano di tisane, integratori, barrette che potrebbero allearsi con la salute e la bellezza delle gambe, ma anche la semplice tavola quotidiana non scherza. A partire dall’abuso di sale, che andrebbe a pesare in maniera concreta sulla cellulite e le gambe gonfie. Non abusiamone e preferiamo le spezie, in grado anche di velocizzare il metabolismo.

Tanto esercizio e sport ma per avere gambe snelle e toniche non dovremmo dimenticare cotture e alimenti come questi importantissimi ed essenziali

Pesce, carne bianca e verdure sarebbero le alleate della dieta di chi vuole bene al suo fisico. Ma anche la cottura ha la sua importanza. Ai ferri, sulla piastra o al vapore e con condimento minimo. I grassi dei condimenti rallenterebbero infatti il processo digestivo e metabolico, accumulando grassi e tossine, che andrebbero anche nelle gambe. Cerchiamo di eliminare il burro con l’olio Evo, magari a km 0.

La forza degli antiossidanti e dei flavonoidi

Tanto esercizio e sport ma per avere gambe snelle e toniche non dimentichiamoci vitamine, acqua, minerali e antiossidanti. Li troviamo tutti raccolti nelle frutta fresca di stagione. I flavonoidi degli agrumi, dei frutti di bosco e di alcune verdure come i cavoli, sarebbero l’alleato migliore per la salute dei capillari. Una circolazione in salute significherebbe gambe più toniche e snelle. Per la gioia di tutti.

