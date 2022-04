50 anni e non sentirli, diceva quello. Ma non capita a tutti e per svariati motivi. Qualcuno è sovrappeso, qualcun altro fa un lavoro usurante. Altri non amano fare attività fisica, altri sono semplicemente pigri. Lo sport, oltre a essere una passione può voler dire anche sacrificio, soprattutto dopo una certa età. Non tutti hanno la voglia di mettersi a correre o andare in palestra dopo 10 ore al lavoro. E, con la prospettiva, magari più allettante, di mettere le gambe prima sotto la tavola e poi sul divano. Poi, ci sono anche tantissimi italiani e italiane che, dopo una vita di lavoro, hanno la schiena a pezzi. Non tutti hanno la piscina vicino a casa e non tutti possono permettersi un personal trainer. Dunque ecco lo sport perfetto e da fare anche a casa per chi soffre di mal di schiena e vuole ritrovare l’elasticità muscolare perduta.

Attenzione anche a cosa non fare

Alzarsi la mattina con la voglia di tornarsene a letto. Ma non perché ci manchi la voglia di iniziare la giornata, ma per quel senso di pesantezza e di dolore già presente nella schiena. Magari in quella zona lombare che ci toglie persino il fiato. Prima di vedere lo sport consigliato, attenzione invece a quelli pericolosi per la schiena:

pesi e sport da sollevamento e sforzo fisico;

ciclismo;

calcetto occasionale.

Eh sì, perché proprio quest’ultimo, così amato dagli italiani, fatto occasionalmente e senza riscaldamento potrebbe essere un killer della schiena. Soprattutto se giocato sul classico terreno sintetico duro che assassina schiena e caviglie.

Ecco lo sport perfetto da fare anche a casa per chi soffre di mal di schiena ma non vuole rinunciare alla linea e alla salute anche dopo i 50 anni

Lo yoga non è solo la disciplina della meditazione e della fuga dallo stress. È perfetta anche per combattere le tensioni a livello muscolare. Anche quelle contratture che andiamo a formare per lo stress e il nervoso. Favorendo poi l’afflusso del sangue al sistema muscolare, lo yoga sarebbe un vero e proprio toccasana per il fisico e la mente. Ci sono dei bravi esperti a disposizione, ci sono dei corsi, ma anche tanti tutorial online e pratiche guide in cartaceo. Magari all’inizio, sarebbe opportuno imparare la disciplina con qualcuno che ne sa e, che potrebbe anche farcelo amare di più.

