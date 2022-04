Ogni giorno parliamo dei nuovi concorsi indetti dalle amministrazioni, dei requisiti necessari per partecipare e delle prove da affrontare.

Parliamo anche dell’attribuzione del punteggio, delle sedi disponibili e dei titoli valutabili.

Oltre a tutto questo, però, c’è anche la questione “tempo” che spesso si sottovaluta. Infatti, è raro sapere già a priori le date di svolgimento delle prove e il momento dell’assunzione a tutti gli effetti.

Negli ultimi due anni, abbiamo vissuto una situazione che poco tempo fa avremmo considerato a dir poco surreale e che ha avuto conseguenze importanti. Tra queste, anche il Mondo dei concorsi pubblici ha risentito della pandemia e tutte le selezioni avviate in quel periodo sono state sospese.

A distanza di tempo dal primo giorno in cui ci siamo trovati chiusi in casa, alcuni concorsi non hanno ancora ripreso il loro corso. Quantomeno fino a pochi giorni fa. Infatti, la Gazzetta del 5 aprile ha riportato il diario delle prove scritte del concorso per 30 Assistenti parlamentari al Senato.

Pubblicato a gennaio 2020, si è già espletata la preselezione e si attendevano notizie proprio in merito allo scritto. Vediamo quando, come e dove si svolgerà.

Dopo un’attesa estenuante, finalmente fuori le date della prova scritta per il concorso da Assistente parlamentare aperto ai diplomati

L’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale indica le date del 15, 16 e 17 giugno, così suddivise:

15 giugno ore 9.00, 5 domande sulla storia italiana dal 1861 ad oggi ed altre 5 sull’ordinamento costituzionale italiano;

16 giugno ore 09.00, 5 domande sul primo soccorso ed altre 5 sulla sicurezza sul lavoro e antincendio;

17 giugno ore 09.00, traduzione in italiano di un testo in lingua inglese di livello B1.

Ad ogni prova si potrà attribuire un punteggio non superiore a 20, per un totale di 60. Questa fase si intende superata al raggiungimento di almeno 12 punti per ciascuna prova e di un punteggio complessivo di 42.

La sede indicata per la selezione è l’Ergife Palace Hotel in via Aurelia 619, Roma ed è possibile accedere entro le ore 10.00.

I candidati dovranno presentarsi muniti del proprio documento di identità e della convocazione, scaricabile dall’apposita sezione riservata.

Consigliamo di iniziare a studiare fin da subito, così da arrivare ben preparati il giorno della prima prova.

Dopo un’attesa estenuante, finalmente fuori un’occasione importantissima per un posto di lavoro assolutamente prestigioso.

Approfondimento

