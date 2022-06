Il cielo di giugno porta tantissimi eventi che ci faranno tenere la testa in su per tutto il mese. Infatti, oltre allo spettacolo della prima Super Luna del 14 giugno, si potrà assistere ad un evento astronomico incredibile, ovvero all’allineamento dei pianeti principali. A giugno si assiste ad una vera e propria sfilata di pianeti a cui si aggiungerà anche la Luna. In particolare, nella seconda metà di giugno, si potranno vedere ben 5 pianeti allineati, ovvero Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno.

L’allineamento sarà visibile ad occhio nudo all’alba del 24 giugno alle ore 4,40 circa. Pertanto, sarà indispensabile programmare la sveglia per non perdere quest’incredibile spettacolo astrale. Sono in tanti a chiedersi, con un cielo così in fervore, cosa riserveranno le stelle. Infatti, tale fenomeno, per gli appassionati di astrologia, è considerato un evento particolarmente importante, che può influire negli ambiti più importanti della vita. Infatti sembrerebbe che l’allineamento dei pianeti possa influire sulle condizioni di lavoro, salute e amore dei segni zodiacali.

Ma se il solstizio d’estate scatenerà una fortuna sfacciata per il Toro, l’allineamento dei pianeti porterà un successo straordinario ad un altro segno zodiacale.

Tanti soldi e fortuna solo dopo il 24 giugno con l’allineamento dei pianeti per questo segno zodiacale che brillerà come una stella

Il segno baciato dalla fortuna nella seconda metà di giugno sarà la Vergine, dopo i primi mesi dell’anno abbastanza difficili. Con l’arrivo dell’estate, finalmente il cielo della Vergine diventa favorevole sia in ambito lavorativo sia in amore. Con l’allineamento dei pianeti arriveranno tanti soldi e fortuna solo dopo il 24 giugno e una sferzata di ottimismo ai nati sotto questo segno zodiacale.

Chi si è dedicato tanto ad un progetto sarà questo il momento per realizzarlo. Inoltre, chi è in attesa di risposte in ambito lavorativo, il mese di giugno porterà ottime notizie. Potranno arrivare avanzamenti di carriera ed entrate finalmente corpose, che consentiranno di programmare il viaggio dei sogni o di affrontare spese importanti per il futuro. Ma oltre ai successi in campo lavorativo, dopo mesi burrascosi, soprattutto per chi è in coppia, tornerà il sereno. Si ritroverà l’intesa perduta e, per chi non lo avesse ancora fatto, questo potrà essere il mese ideale per decidere di fare il grande passo. Mentre chi è single potrebbe trovare finalmente l’amore, basterà solo lasciarsi andare.

