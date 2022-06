È tempo di cominciare a pensare alle valigie. Presto o tardi, arriva per tutti il momento di chiudere i bagagli e la porta di casa e partire alla volta di località amene dove trascorrere qualche giornata di sano relax e spensieratezza. Preparare le valigie è una sorta di “arte”. Per essere sicuri di non dimenticare a casa nulla, è bene cominciare a fare una lista di tutto quel che vogliamo portare con noi già nelle settimane che precedono la partenza. Ci vuole poi una certa tecnica ed anche tanta esperienza per riuscire a farci stare tutto e, meglio ancora, cercando di stropicciare i capi il meno possibile. Oltre a questi fattori di carattere puramente tecnico pratico, c’è anche il lato più piacevole del fare le valigie. Ovvero, decidere le mise da portare con noi, così da sfoggiarle nelle località di vacanza.

Sappiamo bene che ogni stagione ha le sue mode per quanto riguarda l’abbigliamento, il taglio e il colore dei capelli, il make up e i colori di smalto. In quest’ampia gamma di categorie, rientrano anche gli accessori. Complemento indispensabile di ogni look, collane, orecchini & C., vanno scelti con cura e dovizia perché devono abbinarsi bene al resto dell’outfit. Gli accessori possono essere in contrasto o in perfetta linea con il nostro look. Ad ogni modo, però, non devono appesantire il risultato finale. D’altra parte, si tratta di meri complementi. Nelle prossime righe andremo scoprire insieme qual è l’accessorio che non può assolutamente mancare nel nostro bagaglio.

È da sfoggiare al mare e in città l’accessorio moda dell’estate 2022 perfetto su outfit casual ed eleganti

Il gioiello che spopolerà da adesso fino a settembre inoltrato è la collana lunga. Semplice o multifili, con o senza ciondoli, è amatissima da tutte le donne perché semplice da indossare e perfetta in ogni contesto ed occasione. Sicuramente, le collane extralong riescono a farsi notare. Sono un accessorio importante che non passa in secondo piano. Tra l’altro, da quanto si è visto nelle ultime sfilate, la tendenza è quella di puntare sul layering, ovvero la sovrapposizione di pezzi diversi. Per essere davvero fashion, quindi, si dovranno indossare almeno tre collane, o più, ma comunque sempre in numero dispari, e di lunghezze differenti.

Magari anche di colori e stili diversi. Dosando buon gusto e giocando con i colori dell’abbigliamento, potremo quindi mixare collane in oro giallo con pezzi in argento o oro rosa. Per un perfetto gioco di equilibri, il consiglio è quello di puntare su una collana importante, magari dotata di ciondolo, da accostare ad altre collane più fini e sottili e soprattutto prive di qualsiasi genere di pendaglio.

Ecco gli abiti da indossare con le collane lunghe

Come già accennato, la collana lunga è da sfoggiare al mare e in città. Sta infatti bene con molti capi: con gli abiti sottoveste, a fascia, a collo alto e con la schiena nuda. È perfetta anche su un classico tubino nero, perché serve per sdrammatizzarlo un po’. Da evitare invece con gli scolli tondi o a barchetta. Per la sera, chi ama osare può abbinare una collana extralong dorata ad un vistoso choker con cristalli.

Lettura consigliata

Direttamente dagli anni ’50, la gonna dell’estate 2022 snellisce pancia e fianchi ed è perfetta con sandali, tacchi e sneakers