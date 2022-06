Molto probabilmente, il primo indumento che viene in mente pensando all’estate è il costume da bagno, più comunemente detto bikini. È il capo must delle vacanze al mare, ma anche quello che desideriamo ardentemente addirittura in ufficio quando il caldo si fa insopportabile. L’aumento costante delle temperature, infatti, ci mette in crisi quando pensiamo a come vestirci per andare al lavoro piuttosto che ad un aperitivo. Certo, il pezzo unico inteso come la maxi tuta o il vestito midi a stampe rimane una garanzia da questo punto di vista. In alterativa, anche la gonna di jeans consente di sbizzarrirsi con più outfit, tutti ugualmente chic, freschi e comodissimi.

Ma anche questi look strepitosi che stanno spopolando sui social conquisteranno le over 50 che vogliono valorizzare il fisico con stile senza soffrire il caldo. E non serve rinnovare il guardaroba, ma avere a disposizione gli indumenti giusti per poterli combinare in diversi outfit, a seconda dell’occasione. Un esempio è il top in crochet, ovvero in maglia e all’uncinetto, che, contrariamente a quanto si possa pensare, non è adatto esclusivamente alla spiaggia. Scegliamolo in versione bianca e multicolor e abbiniamolo agli stagionali e super confortevoli pantaloni di lino, naturalmente a gamba larga.

Completiamo il look con un paio di sandali: non importa che siano alti o bassi, ma il colore deve essere obbligatoriamente brillante. Tra gli abiti lunghi o midi che non possono mancare nel guardaroba in questo periodo, poi, troviamo un posto per quello con collo quadrato. Ancora più chic con maniche a sbuffo e abbinato ad una borsetta in vimini.

Questi look strepitosi che stanno spopolando sui social faranno innamorare le over 50 che cercano stile e comodità

Oltre alla gonna di jeans sopra menzionata, anche la maxi tuta in denim salverà gran parte dei nostri outfit giornalieri. Sfoggiamola lasciando sotto una maglietta a righe bianche e rosse e abbinando sandali con zeppe o décolleté, magari rosse, per gli aperitivi serali. Più formale, ma non costringente o serioso, è il look che accosta la camicia bianca corta con i pantaloni a stampa a vita alta. L’accessorio imprescindibile, in questo caso, è la borsa in pelle bianca a mezzaluna, rigorosamente in versione mini. L’ultimo suggerimento gioca invece su un grande classico: la gonna lunga e leggerissima con sandali rasoterra e top a spalline sottili dai colori sgargianti.

