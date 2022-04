Sapere che il proprio segno zodiacale sarà baciato dalla fortuna fa sempre piacere anche ai più scettici. Talvolta credere nella fortuna potrebbe essere un’iniezione di ottimismo per affrontare qualche situazione un po’ complicata. L’oroscopo insomma che ci si creda o no fa sicuramente bene all’umore. Allo stesso modo chissà quante volte abbiamo utilizzato, l’espressione “congiunzione astrale” senza conoscerne effettivamente il significato.

Questo fenomeno è considerato importantissimo in astrologia in quanto può determinare particolari condizioni favorevoli per i segni zodiacali. Ma cosa significa concretamente congiunzione astrale? Con questa espressione si intende quando due pianeti sono allineati. Il posizionamento dei pianeti influisce significativamente sui segni zodiacali che potranno avere più o meno tanta fortuna nel lavoro o in amore. L’allineamento dei pianeti oltre ad avere un favorevole impatto su alcuni segni zodiacali è anche uno spettacolo astronomico da non perdere.

Nel mese di aprile si assiste all’allineamento di ben 4 pianeti, Saturno, Marte, Venere e Giove. Questa sera, a questo incredibile gruppo si aggiungerà anche la Luna. Questi quattro pianeti saranno osservabili prima dell’alba. Infine, il 27 aprile la Luna sarà in congiunzione con Venere e il 30 aprile, per effetto dell’eclissi solare Venere e Giove baceranno questo fortunato segno zodiacale. Pertanto se subito dopo Pasqua sono arrivati soldi e fortuna per il Sagittario, protetto da Giove e Marte, la fortuna presto bacerà anche i Gemelli.

Con i pianeti allineati arriva un vagone di soldi e soddisfazioni per questo segno zodiacale amato anche da Giove

Il segno zodiacale dei Gemelli, il cui elemento è l’Aria, è uno dei segni più socievoli e comunicativi dello zodiaco e con una spiccata intelligenza. È molto vivace e curioso ma allo stesso tempo è capriccioso ed esuberante. Dopo un inizio d’anno non proprio sfavillante, con i pianeti allineati arriva finalmente un vento favorevole, soprattutto in ambito lavorativo, grazie al transito di Giove.

Per chi ha voglia di intraprendere un’attività lavorativa autonoma sembrerebbe arrivato il momento giusto. Mentre chi è alle dipendenze di qualcuno, finalmente si vedrà ripagato dei sacrifici finora fatti con avanzamenti di carriera e premi di produttività. Insomma la fine di aprile e il mese di maggio porteranno il successo meritato e tanto agognato. Ma oltre alle soddisfazioni in ambito professionale, anche in amore le stelle sorridono a questo segno zodiacale. Chi è single, infatti, potrebbe vivere una passione travolgente mentre chi è già in coppia questo potrebbe essere il momento migliore per allargare la famiglia.

