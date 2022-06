Con l’aumentare delle temperature, dopo una giornata estenuante tra lavoro e famiglia, non c’è cosa più bella che rilassarsi in terrazzo ad ammirare le stelle. In questo mese tutti i pianeti sono ben visibili e saranno allineati nel cielo sud orientale. Si potrà addirittura ammirare lo spettacolo di tutti i pianeti allineati nelle prime ore del mattino. Si potranno distinguere Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno.

A giugno, oltre ad essere ben visibili i pianeti, si potrà assistere a diversi eventi astronomici. Infatti il 14 giugno arriva la prima Superluna del 2022, mentre il 21 giugno segna ufficialmente l’inizio dell’estate astronomica con il solstizio d’estate. La Superluna si verifica quando la Luna appare più luminosa e grande del normale nel momento di maggiore vicinanza fra Luna e Terra.

Il 21 giugno invece il Sole si troverà nel punto più elevato della sua orbita rispetto all’equatore celeste. Sarà il giorno più lungo dell’anno con una durata di 15 ore e 14 minuti, il sole sorgerà alle 5,37 circa e tramonterà alle ore 20,51 circa. In tale giorno si darà inizio all’estate astronomica e sono in tanti a chiedersi cosa riserveranno le stelle.

Subito dopo la fine della primavera si scatenerà una fortuna sfacciata per questo segno zodiacale tornato alla riscossa con Venere

In questo mese con tutti i pianeti ben visibili e allineati nel cielo sud orientale tanti segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna. Potranno distinguersi da Est verso Sud Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Con un tale allineamento, ad esempio, arriva un vagone di soldi e soddisfazioni per questo segno zodiacale amato anche da Giove, ovvero per i Gemelli. Con tutto questo fervore nei cieli giugno sarà un mese estremamente frizzante e brillante per un segno zodiacale in particolare, ovvero il Toro. Durante il mese di mese di maggio sono andate vie anche ansie e malumori, per dare posto a grandi soddisfazioni e successi in tutti i campi. Grazie al favore di Venere, il Toro riuscirà finalmente a realizzare i suoi desideri e, per chi ancora non l’avesse trovata, ad incontrare l’anima gemella.

Ma il settore che darà ancora più soddisfazioni sarà quello lavorativo dove finalmente sarà riconosciuto il suo valore. Giugno sarà un mese molto ricco di incontri ma soprattutto di entrate di denaro. Finalmente la fortuna bacia questo segno zodiacale a lungo dimenticato e sarà il momento opportuno per tentare la sorte. Subito dopo la fine della primavera ci sarà un’incredibile combinazione di eventi favorevoli che porteranno il Toro al settimo cielo. Sarà un’estate infatti all’insegna del successo in cui incredibilmente tutti i sogni del Toro si realizzeranno senza troppi sforzi.

Approfondimento

Subito dopo Pasqua arriva una montagna di soldi e fortuna ma anche successo per questo segno zodiacale protetto da Giove e Marte