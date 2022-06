Sulle formiche in casa ci sono tantissimi luoghi comuni e quasi ogni Regione d’Italia ha delle spiegazioni più o meno incredibili. In molti, sbagliando, danno la colpa ad alcune piante perché le vedono aggirarsi intorno ai vasi. Altre bizzarre teorie danno la colpa allo sporco in generale e altre ancora agli animali. Di per sé, tutte queste idee sono false, perché la vera ragione per cui ci sono le formiche a casa è legata al cibo. Infatti, di solito le formiche non arrivano tutte insieme. Spesso ogni formicaio ha delle logiche quasi militari e finemente logistiche. Infatti, è come se mandasse una o qualche formica in avanscoperta verso molte direzioni. Coloro che tornano con più cibo saranno le prescelte per colonizzare un altro spazio e formare un nuovo formicaio.

Noi dovremmo cercare di impedirlo e quindi ecco i trucchi per sbarazzarsi di formiche e insetti da casa nostra.

Come trovare il formicaio

Una volta che la formica sentinella mandata in avanscoperta torna nel nido, si formerà una colonna di formiche che andrà alla caccia di cibo. Al ritorno, naturalmente, queste formiche andranno verso il nido e quindi basterà seguire dove ci porta la linea. In realtà seguire la linea è fondamentale anche per capire da dove prendono il cibo le formiche, dato che per evitare che si fermino in casa bisogna assolutamente eliminare ogni loro fonte di cibo.

In seguito, contrariamente a quanto si possa pensare, le formiche non fanno il nido sotto le piante o sotto i mobili. Molto spesso lo troviamo sotto al pavimento, in special modo se è in legno, o dentro al battiscopa. Si tratta di luoghi in cui le formiche si sentono al sicuro e quindi prolificano.

Altre volte possiamo trovare delle formiche anche fuori casa e in quel caso basterà mettere del cibo altrove nel giardino per depistarle completamente.

Trucchi per sbarazzarsi di formiche e insetti da casa e come trovare il nido ed eliminarlo

Quando ci troviamo di fronte a formicai di piccole dimensioni possiamo optare per scelte fai da te, come l’uso di un insetticida spray o di trappole per formiche. Possiamo trovare tutti questi prodotti nei vivai o nei negozi dedicati al giardinaggio.

Altrimenti, esistono anche molti rimedi naturali come le bucce di cetrioli che emanano un odore molto sgradevole per le formiche, i chicchi di caffè, la cannella, i chiodi di garofano e il limone.

Approfondimento

