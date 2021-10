La nostra pelle ha sempre bisogno di costanti cure, senza rischieremmo di averla grassa o troppo secca. Tra l’inquinamento e la variazione delle temperature stagionali, dobbiamo sempre effettuare tutti gli step delle skincare, senza tralasciare mai i dettagli.

Oltre a proteggere l’epidermide dal sole con le creme protettive, nutrirla, idratarla, dobbiamo rimuovere sempre il trucco e fare periodicamente degli scrub adeguati. La scelta dei prodotti è molto importante e, per non farsi ingannare, bisognerebbe sempre leggere bene le etichette, per sapere cosa stiamo scegliendo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Anche in questo particolare periodo, dove il caldo lascia il posto al fresco autunnale, non dobbiamo scordare le semplici regole da seguire. La natura può offrire un valido aiuto, infatti servono solo 2 ingredienti per realizzare uno scrub autunnale e avere una pelle da favola. Settimanalmente è importante esfoliare la pelle, per eliminare tutte le cellule morte e rigenerare, favorendo il ricambio cellulare.

Questa operazione darà nuova vita alla pelle, che subito apparirà vellutata e morbida come non mai. Oltre i classici trattamenti e cosmesi disponibili in commercio, possiamo anche realizzare uno scrub fai da te in pochissime mosse.

Servono solo 2 ingredienti per realizzare uno scrub autunnale e avere una pelle da favola

Un esfoliante facile, economico, adatto a corpo, viso e zone delicate, prevede l’utilizzo di soli 2 elementi: il vino rosso e la farina d’avena. Basterà mischiare in un contenitore 2 cucchiai di vino rosso e 2 di farina d’avena, poi dovremo applicare sul viso o corpo, massaggiando con movimenti circolari.

Il vino è ricco di antiossidanti, flavonoidi e tannini. Mentre la farina d’avena protegge la pelle ed è ricca di proteine, è idratante, deterge ed è un tonico naturale. Al posto del vino, potremo anche usare dei chicchi d’uva nera, togliendo i semini interni e tritarli insieme alla farina. Se invece cerchiamo un effetto più deciso, ma non adatto al viso, sostituiamo la farina con il sale o lo zucchero, da applicare sulle gambe.

Altri 2 ingredienti

Per pulire i pori e disintossicare la pelle possiamo creare uno scrub a base di zucca, semplice e dalle proprietà nutritive. Utilizziamo 100 grammi di polpa di zucca frullata e aggiungiamo 2 cucchiaini di argilla. Mescoliamo bene fino a creare una poltiglia e lasciamo riposare per qualche minuto. Spargiamo poi, sotto la doccia, lo scrub che abbiamo realizzato per almeno 5 minuti e poi sciacquiamo abbondantemente. Dopo applichiamo una crema idratante per avere una pelle morbida e lucente.