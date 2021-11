Anche se in inverno non dobbiamo sfoggiare i nostri piedi, indossando dei sandali o infradito, non dovremmo ignorare eventuali inestetismi, che poi potrebbero anche causare dolore. Anche se teniamo le scarpe chiuse e in casa abbiamo sempre calze e calzettoni, non per questo dobbiamo dimenticare certe buone abitudini. Infatti avere cura e mantenere in salute i nostri piedi non è solo una questione di apparenza. Se sorge qualche fastidio o problematica, potremmo cominciare a sentire dolore, anche quando camminiamo. Esistono degli accorgimenti e delle attenzioni necessarie e quotidiane, che fanno in modo che i nostri piedi siano sempre morbidi e vellutati. Spesso, troviamo i nostri talloni particolarmente trasandati a causa del freddo, ma anche perché siamo disidratati o non applichiamo giornalmente creme e lozioni specifiche. In questi casi basterebbe usare anche degli ingredienti che si trovano in dispensa, come i classici pediluvi con sale grosso o bicarbonato.

Per rendere la pelle liscia e ammorbidire i talloni screpolati ecco 4 rimedi naturali

Oltre a poter prevenire il problema, se già i nostri piedi sono secchi, ma non presentano ferite, potremmo intervenire con dei prodotti del tutto naturali, che possiamo trovare in cucina. Nell’eventualità in cui sono particolarmente spaccati, invece, è meglio rivolgersi ad uno specialista per risolvere il problema. Un modo per idratare e nutrire con vitamine i nostri poveri talloni è usare le banane mature, che spesso buttiamo via. Creiamo una pure con la polpa di 2 banane e strofiniamola su tutta la superfice del piede, lasciamo in posa per 15 minuti, poi risciacquiamo. Per eliminare la pelle morta, contrastando la secchezza, prepariamo una miscela con 3 cucchiai di farina di riso, 2 cucchiaini di miele e qualche goccia d’olio d’oliva. Dopo aver ammorbidito i piedi in una bacinella d’acqua calda, passiamo il composto, massaggiando per qualche minuto e poi laviamo i piedi.

Altri 2 scrub

Per idratare ed esfoliare delicatamente la pelle, mescoliamo un composto con mezzo bicchiere di latte e 2 cucchiai di farina d’avena, e mescoliamo energicamente. In alternativa al latte, possiamo inserire il burro di karité e il miele. In tutti i casi passiamo il mix soprattutto sui talloni per pochi minuti e poi sciacquiamo. L’ultimo esfoliante, che renderebbe la nostra pelle molto più morbida, prevede l’uso di 4 cucchiai di bicarbonato e 4 gocce di olio essenziale alla lavanda. Aggiungiamo gli ingredienti in una bacinella di acqua tiepida e immergiamo i piedi per almeno 10 minuti. Oltre a rendere i nostri talloni più morbidi, doneranno un profumo molto gradevole ai nostri piedi.

Quindi, per rendere la pelle liscia e ammorbidire i talloni screpolati ecco 4 rimedi naturali, da fare in casa comodamente.