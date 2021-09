Settembre è un mese cruciale per le semine nell’orto. È importante sfruttare appieno questo mese per completarlo per l’inverno, visto che poi si dovranno rallentare i lavori a causa delle temperature rigide.

Questo mese è particolarmente adatto per la semina delle insalate. Via libera quindi a lattuga, lattughino da taglio, cicorie, radicchio, scarole, cime di rapa, spinaci e prezzemolo. A fine settembre, poi, potremo seminare le fave, ma questo è anche il momento migliore dell’anno per piantare nell’orto questa spezia che vale oro.

Quando si seminano più piante nello stesso orto, bisogna fare attenzione alle consociazioni. Si tratta della coltivazione contemporanea di più piante. Come i più esperti sapranno, le consociazioni hanno un’importanza fondamentale nell’orto: infatti, se corrette, faranno sì che le piante si aiutino a vicenda e crescano sane e rigogliose.

In caso contrario, invece, una consociazione sbagliata potrebbe addirittura segnare la morte delle nostre piante. In particolare una consociazione da evitare è quella tra il prezzemolo e una verdura molto diffusa. Il rischio, però, è di rovinare il nostro raccolto.

Tanti continuano a coltivare nell’orto queste due piante vicine senza sapere a cosa stanno andando incontro

In merito alle consociazioni da evitare, abbiamo già scoperto che chi vuole coltivare questa pianta dovrà farlo lontano dalle altre piante.

Per quanto riguarda le coltivazioni di settembre, invece, un errore che non dovremo fare sarà piantare il prezzemolo vicino alla lattuga. Le consociazioni sbagliate, infatti, creano una sorta di “gara” tra le piante, in cui queste cercano di sottrarsi a vicenda le sostanze nutritive. Addirittura potrebbero arrivare anche a rilasciare essenze non gradite dall’altra pianta. Il problema è che sono molte le persone che non fanno attenzione a questo particolare, e infatti in tanti continuano a coltivare nell’orto queste due piante vicine senza sapere a cosa stanno andando incontro.

Altra presenza sgradita dalla lattuga

La lattuga, oltre a non apprezzare nelle sue vicinanze il prezzemolo, non gradisce neanche il sedano rapa. Altra consociazione sbagliata e rischiosa è quella della cipolla con queste verdure.

Attenzione a dove posizioniamo queste verdure

La cipolla, infatti, non vuole vicini broccoli, fagioli, cavoli e cavolfiori. La bieta, invece, non gradisce il contatto con i fagioli rampicanti, mentre i broccoli non stanno bene vicino ad aglio e finocchi, oltre che alla già citata cipolla.

