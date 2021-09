Fra settembre e ottobre si riempie di nuovo il freezer di cibi vari fra cui la carne, che è possibile conservare per diversi giorni. Un grande vantaggio che però richiede qualche attenzione per evitare problemi di salute. Ebbene sembra incredibile ma molti ancora ignorano come scongelare correttamente la carne e quanto tempo conservarla in frigo e freezer.

Quanto tempo può restare in frigo

La temperatura ideale del frigorifero è di 3 o 4 gradi. Si risparmia così sulla bolletta e si conservano in modo giusto gli alimenti. Ma quanto tempo può restare la carne in frigo senza guastarsi?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se i cibi sono nella loro confezione di vendita, basta seguire le date di scadenza. Se invece la confezione è aperta o si tratta di carne sfusa, si possono seguire le seguenti regole.

La carne va sistemata al ripiano più basso, che è quello anche più freddo, giusto sopra il cassettone delle verdure.

In particolare il pollo crudo può restare in frigo 1 giorno. Il pollo cotto, 3 giorni. Salcicce crude fresche, 1 giorno. Carne fresca bovina, suina, ovina, 3 giorni. Carne macinata, 1 giorno. Sarà poi a noi controllare lo stato della carne ogni volta. Bistecche, arrosto e costate di maiale 3 giorni.

Quanto tempo va tenuta nel congelatore

I frigoriferi sono dotati di freezer o congelatore, un comparto che non è esattamente un surgelatore professionale. Un freezer casalingo, per conservare i cibi in modo adeguato e in sicurezza, deve raggiungere almeno i 18 gradi sotto zero. Questa temperatura è quella giusta per la sicurezza alimentare, perché blocca la crescita dei batteri.

Ecco alcune indicazioni indicative su quanto tempo si può conservare la carne nel freezer.

Le salcicce fresche, da 1 a 2 mesi. Bistecche o cotolette crude, da 4 a 6 mesi. Carne macinata cruda, da 3 a 4 mesi. Carne cotta, 2 o 3 mesi. Pollame crudo a pezzi, 9 mesi. Pollame cotto, da 3 a 4 mesi. Arrosto, bistecche e costate di maiale, da 4 a 6 mesi.

Molti ancora ignorano come scongelare correttamente la carne e quanto tempo conservarla in frigo e freezer

Le carni vanno sistemate in contenitori ermetici per la congelazione, in modo da non entrare in contatto con altri cibi. Sui contenitori è bene applicare un’etichetta con la data d’entrata in freezer. Nel congelare un cibo è importante non toccarlo con le mani, per non trasmettere pericolosi batteri.

Quando si tratta invece di scongelare è necessario fare attenzione ad alcune regole.

L’errore più comune da evitare è di scongelare la carne a temperatura ambiente, poggiandola su un piatto, semmai accanto al piano cottura. Si rischia la contaminazione da insetti e batteri. Il modo migliore di scongelarla è nel frigo. Si colloca il contenitore su uno dei ripiani, in modo che la temperatura scenda lentamente. Gli alimenti sono ancora protetti dal contenitore e i batteri non possono entrare. Un’operazione comunque da programmare certamente il giorno prima.

La seconda possibilità è di cuocere direttamente i pezzi di carne congelati. Con queste semplici regole la sicurezza regna sovrana in cucina.