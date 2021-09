L’estate è ormai alla fine e l’autunno sta per prendere il suo posto. Con il caldo abbiamo voglia di mangiare cibi veloci e freschi. Tra poco invece sulle nostre tavole si affacceranno gusti tipicamente autunnali.

In un precedente articolo abbiamo svelato che profuma d’autunno questo cremoso ed irresistibile secondo piatto da preparare assolutamente a settembre.

Oggi la Redazione vuole dare ai suoi Lettori una ricetta davvero ricca di sapore. Sfiziose e irresistibili, le polpette che hanno già conquistato tutti si preparano in un attimo. Per prepararle serviranno pochissimi ingredienti. Quindi scopriamo insieme gli ingredienti necessari e tutti i passaggi della preparazione.

Ingredienti

400 gr di pasta di salsiccia;

300 gr di zucca;

2 uova;

30 gr di formaggio grattugiato;

40 gr di pangrattato;

15 ml di olio evo;

sale q.b.;

pepe q.b.;

1 litro di olio di semi di arachidi.

Per preparare le nostre polpette di zucca e salsiccia, iniziamo tagliando a fette la zucca. Rimuoviamo la buccia e facciamo cuocere la zucca per 20 minuti nel forno a 200 gradi. In questo modo, la zucca sarà diventata morbida. Mettiamola in un mixer e lasciamola da parte. Intanto, mettiamo in padella la pasta di salsiccia con un filo d’olio e facciamola rosolare per qualche minuto. Lasciamola raffreddare e trasferiamola in una ciotola capiente. Aggiungiamo anche la polpa di zucca, le uova, il formaggio e metà del pangrattato. Saliamo e pepiamo a piacere. A questo punto, amalgamiamo tutti gli ingredienti e quando il composto sarà morbido potremo formare le polpette. Trasferiamo in una ciotola il restante pangrattato e passiamo al suo interno le polpette impanandole. Versiamo l’olio di semi di arachidi in una padella capiente e facciamolo scaldare. Quando l’olio sarà caldo a sufficienza, immergiamo poche polpette alla volta e facciamole cuocere. Le polpette saranno pronte quando diventeranno ben dorate in modo uniforme. Rimuoviamole dall’olio usando una schiumarola e poggiamole su della carta per fritti.

Consigli

La Redazione consiglia di friggere poche polpette alla volta per non far abbassare il punto di fumo dell’olio. Inoltre, in questo modo cuoceranno più velocemente.

Possiamo accompagnare queste golosissime polpette con una salsa alla senape e miele. Per prepararla, mettiamo in una ciotola 50 grammi di senape ed un cucchiaio di miele.

Aggiungiamo un cucchiaino di curcuma in polvere ed un cucchiaino di erba cipollina tritata finemente. Amalgamiamo tutti gli ingredienti e serviamo questa salsa per accompagnare le nostre polpette.