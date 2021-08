Settembre è un mese molto impegnativo per chi cura un orto. Ci sono nuove semine da eseguire, le erbe infestanti da estirpare, senza dimenticare la pulizia del territorio e tante altre attività che prenderanno parecchio tempo al coltivatore più attento.

Ciò che, però, forse non tutti sanno è che, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, possiamo piantare nell’orto una spezia preziosa e gustosissima. Stiamo parlando dello zafferano. Infatti siamo arrivati nel momento dell’anno perfetto per piantare nell’orto questa spezia che vale oro.

Lo zafferano è ottimo per insaporire tantissime ricette, ed avrebbe anche diversi effetti benefici sull’organismo. Si tratta, infatti, di una spezia buonissima e salutare anche per chi soffre di pressione alta. Ha mille proprietà benefiche, anche se chi assume questi farmaci dovrebbe fare attenzione al suo utilizzo.

Scopriamo meglio i mille pregi e virtù del famosissimo oro rosso.

Una spezia dal valore impareggiabile

Tutti abbiamo un’idea più o meno vaga di quanto costi lo zafferano al supermercato. Questa spezia è molto pregiata: basti pensare che 1 grammo di zafferano di ottima qualità e coltivato nel nostro Paese, può arrivare a costare anche 20-30 euro. Un prezzo apparentemente esorbitante, ragion per cui lo zafferano è anche chiamato “oro rosso”.

C’è da dire, però, che il prezzo è stabilito in base a diversi fattori, tra cui la mole di lavoro che sta dietro alla coltivazione. Si pensi, infatti, che per ottenere 1 grammo di zafferano occorrono circa 150 fiori. Tenendo conto di questo, forse anche il prezzo potrebbe non sembrarci più così esagerato. Ed è per questo che iniziare a coltivare lo zafferano nel nostro orto darebbe un enorme pregio al nostro appezzamento di terra.

Benefici sulla salute dello zafferano

Oltre a dare sapore e profumo in cucina, lo zafferano è una spezia molto salutare, perché contiene sali minerali e vitamine importanti, come la A, la C e la B6.

Forse in pochi la conoscono, eppure la vitamina B6 ha una funzione importantissima nel nostro organismo, ovvero quella di formare una barriera protettiva contro i malanni. Possiamo fare il pieno di vitamina B6 con questi alimenti per rinforzare le difese immunitarie.

Pressione alta

Inoltre, lo zafferano è tra gli alimenti consentiti e consigliati anche per chi soffre di pressione alta. Infatti il sito Educazione Nutrizionale Grana Padano (ENGP) la inserisce tra le spezie buone anche per chi soffre di ipertensione. In questa lista, oltre allo zafferano troviamo anche noce moscata, peperoncino, pepe e curry, da consumare, ovviamente, senza eccedere.

Ecco perché questa spezia ha mille proprietà benefiche. Per piantarla nel nostro giardino dovremo acquistare i bulbi di zafferano, che andranno poi collocati nel terreno a circa 10-15 cm di profondità. Il periodo migliore per farlo è proprio quello attuale, tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre.

Attenzione ai ristagni idrici

Inoltre, se ben radicati, i bulbi potranno durare nel terreno anche per alcuni anni, e non avranno bisogno di nessun particolare concime.

L’unica avvertenza è sul nemico più grande dei bulbi di zafferano: il ristagno idrico. Infatti, se non vogliamo rischiare di perdere tutto il nostro lavoro, dovremmo fare particolare attenzione ai ristagni idrici. Questi ultimi, infatti, sono tra le cause principali di morte del bulbo dello zafferano.