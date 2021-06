Chi coltiva un orto, sa bene quanta passione e quanto impegno ci siano dietro ad un florido raccolto.

Una delle scelte più importanti da fare riguarda la posizione delle piante. È la cosiddetta “consociazione“, cioè la coltivazione, nel proprio orto, di piante che non siano in competizione tra loro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Infatti, forse non tutti lo sanno, ma ogni pianta può condizionare la vita delle proprie “vicine”.

La vicinanza o la lontananza di alcune piante rispetto ad altre, può influenzare diversi aspetti. Ad esempio, può attrarre o allontanare gli insetti dannosi o quelli utili, e può condizionarne la crescita. Per questo motivo è giusto scegliere con attenzione dove posizionare ogni singola pianta.

In particolare esiste una pianta, molto comune, che sta “antipatica” a tutte le altre. Il problema è che non sono molte le persone a conoscenza di questa particolarità. Infatti, in tanti continuano a mettere questa pianta nell’orto senza sapere minimamente a cosa stanno andando incontro. Scopriamo insieme di quale pianta si tratta.

La prima regola generale per avere un orto sano

Il primo principio da tenere a mente quando si ha un orto, è quello di non posizionare mai vicine due piante della stessa famiglia. Questo perché, entrambe, avranno le stesse necessità. Di conseguenza si ostacoleranno a vicenda e, quindi, si rovineranno.

Un esempio? L’accoppiata pomodori e peperoni è assolutamente da evitare, così come zucchine e zucche.

Ma torniamo al punto di partenza e scopriamo qual è la pianta da allontanare dal proprio orto.

Il finocchio selvatico

È proprio questa la pianta di cui stiamo parlando. Se vogliamo coltivare il finocchio selvatico, dovremmo farlo lontano dal resto dell’orto.

Questo accade perché la maggior parte delle piante non ne apprezza la vicinanza. Il problema è che in tanti continuano a mettere questa pianta nell’orto senza sapere minimamente a cosa stanno andando incontro. Attenzione, quindi, perché, se non vogliamo compromettere tutto il nostro raccolto, dovremo tenere a mente questo particolare.

Approfondimento

Il portentoso fertilizzante gratis che renderà le nostre piante davvero straordinarie è nel nostro frigo e non l’abbiamo mai saputo