Tanti buttano i cartoni delle uova ma valgono oro in casa se riciclati in questi modi geniali

Conservazione degli alimenti

Il cartone delle uova ad esempio può essere utilissimo per la conservazione di alcuni alimenti, in particolare nella conservazione dell’aglio. Siamo soliti conservare questo piccolo ortaggio nelle dispense ma dopo pochi giorni, l’aglio tende a germogliare. Per evitare che questo accada sarà sufficiente mettere gli spicchi di aglio, ancora con la camicia, all’interno del cartone delle uova per poi riporli in un luogo fresco e asciutto. In questo modo l’aglio sarà al sicuro dall’umidità e potrà conservarsi addirittura per alcuni mesi.

Fedele alleato in cucina

I cartoni delle uova, poi, tornano utilissimi sotto molti punti di vista in cucina. Ad esempio ora che sta arrivando la bella stagione, questo oggetto potrebbe tornare utile per rinfrescarci diventando un pratico portaghiaccio. Possiamo infatti realizzare dei cubetti di ghiaccio semplicemente rivestendo di pellicola trasparente gli incavi del cartone. Successivamente riempiremo i buchi con dell’acqua per poi riporlo nel freezer. Ecco che con un’idea di riciclo creativo abbiamo ottenuto dei cubetti di ghiaccio da usare per rinfrescare acqua e bibite.

Sempre in cucina, i cartoni delle uova possono tornare utili per guadagnare spazio nel frigo e mantenerlo ordinato. Possiamo infilare piccoli barattoli e flaconi delle salse nei vari incavi del cartone ed evitare che questi cadano o sporchino in giro.

Infine i cartoni delle uova possono tornare utilissimi anche per le operazioni in giardino. Infatti mettendo del terriccio nelle buchette, magari mischiato a qualche guscio d’uovo, avremo ottenuto un piccolo semenzaio. In questo modo potremo far germogliare i semi di piccole erbe aromatiche come il rosmarino o l’erba cipollina per poi trapiantarle in terrazzo o giardino.

