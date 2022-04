L’arrivo della primavera porta sempre una ventata di buonumore e torna la voglia di essere attivi e vivaci. Tuttavia, non siamo gli unici ad essere risvegliati dal tepore del Sole primaverile perché, come noi, moltissimi insetti si stanno lanciando sulle nostre case.

Chi per esempio ha in casa coltivazioni di rose o limoni conoscerà bene i dolorosi attacchi di terribili afidi e cocciniglia. Questi famelici animali aggrediscono le piante succhiandone la linfa e trasmettendo loro virosi che potrebbero affliggerle per tutta la vita.

Per questa ragione avevamo suggerito un olio fenomenale per eliminare questi tremendi invasori, innocui per l’uomo ma letali per le piante.

Tuttavia, afidi e cocciniglia non sono gli unici sgraditi ospiti in casa perché la primavera risveglia anche le piccole e laboriose formiche.

Ecco perché per eliminare le formiche da casa tantissimi stanno mettendo dei tappi di plastica in terrazzo e giardino

Le formiche sono insetti affascinanti e non sono nocive per l’uomo, fatto salvo per alcune specie che non si trovano nel nostro continente. Tuttavia orde di formiche affamate e brulicanti potrebbero invadere casa nostra con l’innalzamento delle temperature per poi trovarcele ovunque. Le formiche prediligono ambienti secchi e asciutti e pertanto è probabile vederle sbucare dalle fessure nel muro, dai battiscopa ma anche dalle cataste di legna.

Inoltre le formiche hanno un eccezionale senso dell’olfatto e quindi non mancheremo di trovarcele in cucina se vengono lasciati residui di cibo e briciole.

Le formiche, infatti, hanno un senso dell’olfatto esponenzialmente più alto rispetto agli altri insetti, vantando un numero di recettori olfattivi di 5 volte superiori.

Per vederle sparire rapidamente da casa utilizzeremo a nostro vantaggio questo superlativo fiuto per trarle in inganno.

Barriera anti insetto

Tutto quello che dovremo fare sarà munirci di vecchi tappi delle bottiglie di plastica che riempiremo con una sostanza che per le formiche sarà letale.

Disponiamo lungo gli angoli del terrazzo e del giardino dei tappi di bottiglia pieni di zucchero a velo e bicarbonato. Lo zucchero attrarrà irrefrenabilmente le formiche che però saranno uccise dal bicarbonato. Il bicarbonato è una sostanza alcalina che a contatto con l’apparato digerente dell’insetto produce anidride carbonica uccidendole in poco tempo.

Ulteriore vantaggio di queste astute trappole è che le formiche operaie porteranno la miscela letale direttamente nel formicaio uccidendo la colonia.

Alternative

Stesso effetto del bicarbonato, poi, è dato da alcune farine come la farina di mais con cui possiamo riempire i tappi di bottiglia. Anche in questo caso, una volta ingerita, la farina fermenterà nello stomaco delle formiche uccidendole.

Insomma ecco perché per eliminare le formiche da casa basta disporre qualche tappo di plastica ricolmo di queste soluzioni naturali.

