Rimodernare la casa in poche mosse, senza investire tempo ed energie in una vera e propria ristrutturazione o nella sostituzione dei mobili, è il sogno di molti italiani. Forse ci siamo stufati della nostra casa e vogliamo rinnovare un po’ l’atmosfera, ma non abbiamo a disposizione il tempo e il denaro necessario per una modernizzazione completa. Fortunatamente, non serve sconvolgere la casa per modernizzarla: basta lavorare su alcuni oggetti specifici per cambiare completamente l’atmosfera di una stanza.

E tra questi oggetti, hanno un ruolo di primo piano i tappeti. I tappeti potrebbero sembrare dei banali accessori, ma in realtà hanno un enorme impatto visivo e influenzano molto il look di qualsiasi ambiente. Vediamo quindi quali tappeti è meglio scegliere se vogliamo dare alla nostra casa un look più fresco e moderno.

Attenzione allo stile e al colore dei mobili

Innanzitutto, osserviamo lo stile e il colore dei mobili nella stanza che vogliamo modernizzare. Influenzeranno la scelta del nostro tappeto. Per esempio: se i mobili sono antichi o molto ornati, dovremmo preferire un tappeto più discreto, magari con una fantasia in stile astratto. I mobili occupano già molto spazio visivo e non vogliamo che “facciano a pugni” con il tappeto. Se invece abbiamo dei mobili dallo stile minimalista, possiamo sbizzarrirci con tappeti più colorati o a tinta unita di colori accesi.

Per far sembrare più moderna una casa vecchia basta cambiare i tappeti, scegliamo questi modelli da mettere in punti strategici

Ma quali sono i colori che vanno più di moda? Al giorno d’oggi gli arredatori di interni amano essere coraggiosi. I colori e le fantasie devono appartenere chiaramente a uno stile, e il tappeto è un protagonista della stanza che deve farsi notare. No quindi ai colori timidi, come il panna, il marrone, il beige o i colori pastello. Puntiamo invece su colori accesi, con fantasie geometriche, oppure a tinta unita. Ma dove è meglio posizionarli?

Non dobbiamo avere paura di esagerare con i tappeti

Per far sembrare più moderna una casa vecchia i tappeti sono nostri grandissimi alleati. Non dobbiamo avere paura di esagerare se sappiamo posizionarli con gusto. Ad esempio: torna sempre più di moda lo scendiletto. Scegliamone uno molto colorato e di materiale morbidissimo (anche finto pelo) per dare un nuovo look alla camera da letto. Anche i tappeti negli studi domestici o nell’angolo di lavoro tornano di moda. Posizioniamoli sotto alla nostra scrivania. Giochiamo con le forme e le dimensioni per modernizzare la nostra casa senza spendere una fortuna.

