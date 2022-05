Sono sempre di più gli italiani che arricchiscono il giardino con un olivo e un limone. Sembrano davvero formare un’accoppiata vincente queste due piante tipiche della nostra tradizione mediterranea. In effetti rappresentano tutta la solarità e la positività del sole che ci bacia per buona parte dell’anno. Senza contare l’importanza per la nostra salute di questi due frutti della terra che sarebbero dei veri e propri alleati della nostra tavola. Ormai è molto comune vedere anche piccoli giardini con una pianta di limoni e un olivo. Addirittura è molto facile trovare anche i limoni sui balconi.

Non è solo bello vederli con i loro frutti rigogliosi, ma ci dà pure soddisfazione se utilizziamo dei limoni succosi per prepararci il tè o qualche bibita. Proprio in questo articolo vedremo qualche piccolo trucchetto per mantenere belli i limoni non solo in giardino ma anche sul balcone. Ecco come ottenere dei limoni grossi e succosi seguendo qualche piccolo ma utile accorgimento.

Una coltivazione un po’ più complicata

Ricordano gli esperti che mantenere un limone sul balcone piuttosto che in giardino, sarebbe leggermente più complicato. Ovviamente, se ragioniamo sempre nell’ottica di avere una pianta rigogliosa e fruttifera. La prima cosa da non dimenticarsi è quella di rinvasare la pianta, soprattutto quando è ancora giovane. Diventa infatti assolutamente fondamentale rinnovare la terra, cercando anche di aumentare il diametro del vaso in cui coltiveremo la pianta. L’ideale sarebbe quello di rinvasare ogni 24 mesi, almeno fino a quando la pianta non ha compiuto i 5 anni. Ricordiamoci pure che il limone, sia a terra che in vaso, va particolarmente “coccolato” con delle dosi frequenti di azoto, fosforo e potassio.

Come ottenere dei limoni grossi e succosi non solo in giardino ma anche per una pianta che coltiveremo sul balcone

Questo potrebbe essere il momento migliore dell’anno per acquistare un limone e metterlo sia sul terrazzo che a terra. Un piccolo segreto che ci regala madre natura riguarda infatti la sua fioritura. Il limone, che ama in modo particolare il sole diretto, aumenterebbe però anche la sua fioritura se esposto per 2/3 settimane a temperature non eccezionalmente calde. Ricordiamo che c’è una legge matematica naturale e molto semplice che riguarda il limone: più sole prende e più frutti ci darà.

Non spaventiamoci a questo punto però se non vediamo spuntare velocemente i suoi frutti. Perché come ci ricorderà anche il venditore, a meno di non prendere una pianta già adulta, potrebbero volerci anche 5 anni per vedere i primi frutti.

Approfondimento

Nessuno ce lo dirà mai ma c’è un minerale che da solo farà crescere fiori e piante di casa in maniera incredibile